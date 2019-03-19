4 metre yükseklikten dereye düşen yavru köpeği itfaiye kurtardı

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde 4 metre yükseklikten dereye düşen yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Kocaeli’nin Gölcük ilçesi Çiftlik Mahallesi 4282 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sokaktan geçen öğrenciler, yo kenarında bulunan dereden bir köpek sesi geldiğini fark etti. Sesin geldiği yere giden öğrenciler, bir yavru köpeğin 4 metre yükseklikten dereye düştüğünü gördü. Öğrenciler, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler yavru köpeği kurtarmak için çalışma başlattı. Yaklaşık yarım saat süren çabaların ardından itfaiye erlerinden birisi, merdiven yardımı ile köpeğin düştüğü dereye düştü. Köpeği kucağına alan itfaiye eri, düştüğü yerden çıkarttı. Yapılan kontrollerinde herhangi bir sağlık durumunun olmadığı belirlenen köpek, güvenli bir bölgeye götürülerek tekrar sokağa salındı.