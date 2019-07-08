4 mahalleye nefes aldıracak park

Bursa’nın yeniden yeşil kimliğini kazanması için yaklaşık 1,5 milyon metrekareye ulaşan yeşil alan projeleri üzerinde çalışan Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan mahallelere nefes aldıracak parkların yapımı için de bütün imkanları zorluyor. Bağlaraltı Mahallesi’nde üzerinde BUSKİ’ye ait su depolarının bulunduğu alan, 38 bin metrekarelik bir parka dönüştürülüyor.

Bursa, Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla yeniden yeşil olacak. 40 dönümlük Atatürk Stadyumu Millet Bahçesi, 500 dönümlük Ürünlü Millet Bahçesi, 86 dönümlük Çeltik Tematik Çiçek ve Su Parkı, 200 dönümlük Gökdere Çocuk Aktivite Köyü ve Trafik Eğitim Merkezi, 225 dönümlük Vakıfköy Kent parkı ve 93 dönümlük Demirtaş Barajı Eğlence Parkı ve Mesire alanı ile Bursa’ya 1,5 milyon metrekarelik yeni yeşil alan kazandırılacak. Büyük ölçekli parkların yanı sıra mahallere nefes alacak park düzenleme çalışmalarına da hız veren Büyükşehir Belediyesi, Yıldırım ilçesinde Bağlaraltı, Esenevler, Erikli ve 75. Yıl Mahallelerine nefes aldıracak 38 bin metrekarelik alanı ayrıcalıklı bir park olarak bölgeye kazandırıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ile birlikte Bağlaraltı Mahallesi’nde üzerinde BUSKİ’nin su depolarının bulunduğu DSİ’ye ait alanda inceleme yaptı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, trafik ve ulaşımın rahatladığı, imarla alakalı sorunların çözüldüğü, turizmi gelişmiş, yeşili bol ve gerçekten yeşil hüviyetine yakışır bir Bursa hedefiyle çalışmalarına devam ettiklerini söyledi. Yıldırım halkının seçimlerde hem ilçe hem de Büyükşehir’de kendilerine güvenerek büyük destek verdiğini hatırlatan Başkan Aktaş, “Şimdi biz bu güvenin karşılığını vermek durumundayız. Seçim öncesi 1,5 milyon metrekarelik yeşil alandan bahsettik. Bununla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Bunun yanında özellikle Yıldırım başta olmak üzere mahallerimizde atıl, boş, işlenmesi gereken alanlar var. Aşık Reyhani Parkı 11 bin 100 metrekare alanıyla Değirmenönü Mahallesini yakından ilgilendiriyor. Islah çalışması yapılan dere boyundaki parkta aktiviteyi yükseltecek aydınlatma, kent mobilyaları, çevre korkularının düzenlenmesi gibi çalışmaları başlatıyoruz. Bunun yanında Bağlaraltı Mahallesi Yıldırım’ın gelişen mahallelerinden biri. DSİ’ye ait olan ve BUSKİ su depolarının bulunduğu alanda 10 bin metrekarelik kısımda park düzenlemesi, toplamda da 38 bin metrekarelik alanda ıslah çalışmalarını hemen başlatacağız. Buradaki hafriyat alınacak, otlar temizlenecek ve proje uygulamasıyla bölgeye hayat veren bir yere dönüşecek. Çalışmaları kısa zaman içinde başlatacağız. Şimdiden bölgeye hayırlı olsun” diye konuştu.

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz da ulaşımdan imara ve yeşil alan düzenlemelerine kadar her alanda Büyükşehir Belediyesi’nden önemli destek aldıklarını belirterek, Bağlaraltı, 75. Yıl, Esenevler ve Erikli Mahallelerinin ortasında kalan alanın da bölge insanın nefes alıp, hoşça vakit geçireceği bir ortama dönüşeceğini söyledi.