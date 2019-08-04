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4 madalyalı Avrupa Şampiyonu Benay’a özel kutlama

Finlandiya’da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası’nda ülkemize 1 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalya kazandıran Benay Balcı için, Muratpaşa Belediyesi’nin Adalya Vakfı ile hizmete açtığı Engelsiz Kafe’de özel kutlama partisi düzenlendi.

04 Ağustos 2019 Pazar 11:05
4 madalyalı Avrupa Şampiyonu Benay’a özel kutlama

Finlandiya’da düzenlenen Down Sendromlular Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası’nda ülkemize 1 altın, 1 gümüş, 2 bronz madalya kazandıran Benay Balcı için, Muratpaşa Belediyesi’nin Adalya Vakfı ile hizmete açtığı Engelsiz Kafe’de özel kutlama partisi düzenlendi. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal’ın da katılıp, Benay’ı kutladığı programda duygusal anlar yaşandı.


Down Sendromlular Avrupa Masa Tenisi Şampiyonası’na Türkiye adına yarışan Antalya Özel Sporcular Kulübü Derneği sporcusu Benay Balcı, çift bayanlar kategorisinde Avrupa ikincisi olup gümüş, karma ve bireysel kategoride Avrupa üçüncüsü olup 2 bronz ve takımlar kategorisinde de birinci olup altın madalya kazandı. Avrupa Şampiyonası’ndan, Antalya’ya 4 madalya birden getiren Benay Balcı için Adalya Vakfı Engelsiz Kafe’de düzenlenen kutlama programına katılan Başkan Uysal, “Engelsiz Kafemiz bütün Muratpaşa’mızın bir minyatür mekanı. Muratpaşa’ya yaymak istediğimiz dayanışmanın, deyim yerinde ise pilot mekanı. Engelsiz Kafe’mizde; iyi, kötü günümüzü, başarımızı, sevincimizi, kederimizi paylaşmaya çalışıyoruz. Bugün güzel bir vesile ile bir aradayız. Benay Balcı kardeşimiz her yıl olduğu gibi bu yılda bizi onurlandırdı. Kendisini tebrik ediyor, başarısının devamını diliyorum. Bütün Muratpaşa halkı adına kendisini kutluyorum” dedi.


Benay Balcı’nın ağlayarak, Başkan Uysal’a “Başkanım geldiğiniz için teşekkür ederim. Madalyayı senin için aldım” demesi, programda duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Benay, Başkan Uysal’a maç yapma teklifinde bulundu. Başkan Uysal; “Yapalım ama sen, beni yenersin” ifadelerinde bulundu.

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Haber Tarihi: 04 Ağustos 2019 Pazar 11:05
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