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"4. KYK Tematik Kış Kampları"

KYK tarafından Kastamonu'da düzenlenen Değerler Kampı'na 7 ilden 150 öğrenci katıldı - Kampın açılışında konferans veren Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu: - "Afrika'yı bitirdiler şimdi sıra İslam aleminde. Batı'da silah üretip İslam aleminde uyguluyorlar"

21 Ocak 2019 Pazartesi 17:37
"4. KYK Tematik Kış Kampları"

KASTAMONU (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) tarafından dördüncü kez düzenlenen "KYK Tematik Kış Kampları" kapsamında Kastamonu'da "Değerler Kampı"nın açılışı gerçekleştirildi.

KYK'nın Balıkesir, Bitlis, Muş Mersin, Siirt, Karaman ve Çanakkale'deki yurtlarında kalan 150 öğrenci, kampa katılmak için Kastamonu'ya geldi.

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, Kastamonu Yurdu Fahrettin Paşa Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen açılışta yaptığı konuşmada, şehrin tarihi ve kültürü ile özel bir kent olduğunu söyledi.

Geçen yıl Kastamonu'nun Türk Dünyası Kültür Başkenti olduğunu hatırlatan Babaş, "Değerler kampına olan ilginiz bizleri ziyadesiyle mutlu etti. Kastamonu köklü bir yerleşim yeri. Çok sayıda uygarlığa ev sahipliği yapan bir şehir. Bu uygarlıkların izlerini görebileceğiniz bir il. Bizler de eski Kastamonu'yu korumak adına elimizden geleni yapıyoruz." dedi.

Kastamonu'nun tarihi ve turistik yerlerinden bahseden Babaş, "İnşallah bu kamptan olabildiğince çok faydalanırsınız." diye konuştu.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşat Asrak ise değerler kampının en fazla önem verdikleri kamplardan biri olduğunu söyledi. Böyle bir kampa ev sahipliği yapmaktan büyük mutluluk duyduklarını kaydeden Asrak, "Balıkesir, Bitlis, Muş Mersin, Siirt, Karaman ve Çanakkale'den gelen gençlerimizi ağırlamaktan onur duyuyoruz. Kastamonu Şehit Şerife Bacıların, Şehy Şaban-ı Veli'nin memleketi. Kampımıza gelen öğrencilerimiz şehrimizi yakından tanıma fırsatı bulacak." ifadelerini kullandı.

Açılış konuşmalarının ardından Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu konferans verdi.

Hatipoğlu, Kur'an-ı Kerim'in insanlara öncelikle kendini ve haddini bilmeyi öğrettiğini kaydetti.

Çağın en büyük problemlerinden biri ilim sahibi olmadan ilim sahibi olduğunu zannedenler" diyen Hatipoğlu, "Bu ne yazık ki bir akıma dönüştü Türkiye'de. Sünnet ve hadis inkarcılığı. Peygamber'e hazımsızlık. Halbuki Peygamber olmadan bir şey olmaz ki. Kur'an-ı Kerim'in Allah'ın kelamı olduğunu kim söylüyor? Sevgili Peygamber söylüyor." dedi.

Bu akımın dine saldırdığını dile getiren Hatipoğlu, "İslam alemindeki geri kalmışlığın bedelini Peygamberimize, hadislere ödetmeye çalışan bir akım var. Bunlar bilimsel faaliyetleri teşvik edeceklerine, neden yeniden Farabiler, İbn-i Sinalar çıkaramıyoruz diye konuşmaları gerekirken dini hedefe koyup dine saldırma, dini keyfi olarak yorumlama, Peygamber'i arada çıkarma gibi bir alışkanlıkları var. Bu Kur'an-ı korumaya yönelik bir faaliyet değil. Kur'an-ı hayatımızdan çıkarmaya yönelik bir çalışma." diye konuştu.

İslam aleminin birlikte olması gerektiğini vurgulayan Hatipoğlu, "Afrika'yı bitirdiler şimdi sıra İslam aleminde. Batı'da silah üretip İslam aleminde uyguluyorlar. Afrika'da yaptıklarını şimdi İslam aleminde yapıyorlar. Askeri harekatla 10 bin kilometreden gelip İslam ülkelerine giriyorlar petrollerine zenginliklerine el koyuyorlar. Bunun bedelini İslam’a değil İslam'ı doğru anlamayan bilimsel gelişmeleri duraksatan yöneticilerin vermesi lazım." ifadelerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 21 Ocak 2019 Pazartesi 17:37
  1. edebiyat kampı
  2. Kastamonu
  3. KYK
  4. Nihat Hatipoğlu

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