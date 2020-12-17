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Korona Virüs 4 köy daha karantina altına alındı
Korona Virüs

4 köy daha karantina altına alındı

Kars’ta 4 köy koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-12-17 16:24:00 -
4 köy daha karantina altına alındı

Kars’ın Kağızman ilçesine bağlı, Çilehane, Akören, Kuloğlu ve Çengilli köyleri karantinaya alınırken, köylere giriş çıkışlar yasaklandı. Köy girişlerinde görevlendirilen jandarma ekipleri, köylere giriş ve çıkışa izin vermiyor.

Konuyla ilgili olarak Kars Valiliği’nden yapılan yazılı açıklamada, “Covid-19 salgını ile mücadele tedbirleri kapsamında Kağızman ilçesi Çilehane, Akören, Çengilli ve Kuloğlu köyleri karantinaya alınmış olup köye giriş ve çıkışlar durdurulmuştur” denildi.

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