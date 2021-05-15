4 kıtada gönüllere dokunduk

Yavuz Selim İstanbul

Türkiye’nin dünyayı saran şefkat eli, Ramazan ayında da dünyanın her bucağını ısıttı. Hilal ve yıldızın gölgesinde merhametle kucaklaşan mazlumlar, sivil toplum kuruluşlarımızın iftariyelik ve bayramlık yardımlarıyla güldü. Yüce İslam Dininin “Hayırda yarışın” buyruğu, bir Ramazan-ı Şerif ayında daha Türkiye’nin rotasını belirledi. Devlet olarak AK Parti iktidarı ile mazlumlar için seferber olan Türkiye, STK’larla ise bire bir mazlumların kapısını çaldı, muhtaçlara yardım eli uzattı. Dünyanın en güçlü STK ağına sahip ülkemizde Ramazan ayında muhtaçların ihtiyaçları için hayırda yarışıldı. İslami ve insani misyon gereği Ramazan-ı Şerif’te Türkiye’de çalmadık kapı bırakmayan STK’larımız; Suriye’de ekmeğimizi mazlumlarla bölüştü, Filistin’in yaralarına merhem oldu, Arakan’ın gözyaşını sildi, Karabağ’da çeyrek asır sonra işgalden kurtulan kardeşlerimizle kucaklaştı. Pakistan’dan Moro’ya, Kosova’dan Endonezya’ya, Ekvador’dan Libya’ya 4 kıta, 7 iklimde kardeşliğe el uzatıp iyiliğe dokunan Kızılay, TDV, İHH, Sadakataşı, İDDEF, Cansuyu, Deniz Feneri, İsmailağa, Aziz Mahmud Hüdayi, Yardımeli, Hayrat, Birlik, Yetim, Çare, Önce İnsan, Hiranur, Ribat gibi vakıf ve derneklerimiz Ramazan ayı boyunca yüzbinlerce haneye iftariyelik ulaştırdı.

İyi ki varsın Kızılay

Milletimizin merhamet eli olan Türk Kızılayı, bu yıl 225 milyon TL değerindeki yardım malzemelerini 60 bin gönüllüsüyle 8 milyon ihtiyaç sahibine ulaştırdı. Türkiye genelindeki 26 aşevi ve 44 mobil ikram aracıyla 2 milyon 256 bin kişilik iftarlık yemek verildi. Ramazan ayı boyunca 700 bin kişilik yardım ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıldı. Yaklaşık 570 bin kavurma konservesiyle 2 milyon 280 bin ihtiyaç sahibine destek verildi. Kızılay, 206 bin aileye 103 milyon TL’lik nakdi destek sağladı. Kızılay, yurtdışında da ihtiyaç sahibi 963 bin kişiye yardım yaptı.

Merhametin adresi İHH

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Türkiye dahil 50 ülkede 2 milyon 700 bin muhtaca yardım götürdü. İHH, 1 milyon 518 bin 713 ihtiyaç sahibine 303 bin 288 kumanya paketi ulaştırdı. 296 bin 234 kişiye iftariyelik ve sahurluk; Suriye’de 413 bin 731 kişiye sıcak yemek yardımı yapıldı. Evsiz vatandaşlarımıza, sağlık çalışanlarına ve güvenlik güçlerine 28 bin adet gıda ikramı gerçekleştirildi. Ülkemiz ve farklı coğrafyalarda 140 bin 209 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık elbise hediye edildi. İHH, 9 ülkedeki 43 yetimhanede, 4 bin 300 yetim çocuğa Ramazan boyunca iftar ve sahur programları düzenledi

Alnı secdelilerin şefkat yuvası: TDV

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Ramazan ayında 36 ülkede 90 bin Kur’an-ı Kerim hediyesi yaptı. Suriye´de 500 bin kişiye ramazan yardımı ulaştırdı. Kudüs ve Gazze’de 5 ayrı bölgede 27 bin 500 kişiye destek verildi. Kudüs’te 750 gıda paketi, 2 bin iftariyelik Gazze’de 2 bin bin gıda paketi olmak üzere toplamda 2 bin 750 gıda paketi ve 2 bin kişiye iftariyelik ulaştırdık. Gazze’de 750 yetime bayramlık kıyafet hediye etti.

Mazlumlar iDDEF-İsmailağa ile güldü

İnsana Değer Veren Dernekler Federasyonu (İDDEF) hayırseverlerin kumanya paketleri, zekat, fitre, fidye, iftar ve bayramlık kıyafet bağışlarını Türkiye dahil 40 ülkeye ulaştırdı. İDDEF, 51 bin 270 aileye kumanya yardımı yaptı. 398 bin 850 kişiye iftar verdi. İDDEF ayrıca medreselerde eğitim alan talebelere, yetim ve muhtaç çocuklara bayramlık kıyafet hediye ederek bayramın sevincini yaşattı. İDDEF, Suriye, Yemen, Gazze ve Bangladeş’teki Arakanlı Müslüman kardeşlerimize 110 bin kişilik sıcak iftar yemeği ve kumanya yardımı dağıttı. İdlib’te inşa edilen 600 briket ev ve çadırlarda kalan ailelere her gün sıcak yemek ve ekmek ile haftalık gıda yardımı yapıldı. İsmailağa Derneği de 10 bin aileye kumanya yardımı yaptı. Ramazan boyunca her akşam 500 aileye iftar ulaştırdı.

Türkmen Dağı’na Türkiye eli

Türk STK’lar bu bayramda da yetimleri ve mazlumları yalnız bırakmadı. Yesevi Alperenler Derneği Başkanı Kürşat Mican öncülüğünde gerçekleşen yardım organizasyonunda, Cisr eş Şuğur ve Türkmen Dağı bölgesinde çocuklara bayramlık kıyafetler dağıtıldı. Şehit yakınlarına ve mücahit ailelerine gönderilen zekatlar ulaştırıldı.

Yardım sancağını dalgalandırdılar

Yardımeli Derneği tarafından ramazan ayı içerisinde 10 bin aileye gıda paketleri ve iftariyelikler ulaştırıldı. Ayrıca 500 yetime bayramlık hediye ve bayramlık kıyafetler, harçlıklar bayram öncesinde gönderildi.

Aziz Mahmud Hüdayi Vakfı, İstanbul’da 8 bin dar gelirli aileye erzak ve hijyen paketi yardımına devam ederken Balkanlar, Burkina Faso, Nijer, Yemen, Tayland’da ihtiyaç sahibi ailelere ulaştı.

Önce İnsan Uluslararası Kadın ve Çocuklarla Dayanışma Derneği başta Türkiye olmak üzere Arakan, Yemen, Tanzanya, Çad’da 8 bin muhtaç aileye sıcak iftar yemeği dağıtımı gerçekleştirdi. 400 yetim ve ihtiyaç sahibi çocuğa bayramlık ve oyuncak dağıtımı yapıldı. Ülkemizde 600 aileye kumanya ve market alışveriş kartı teslim edildi.

Hayrat Vakfı, “Kardeşinle Ramazan Olur” kampanyasıyla Asya’dan Afrika’ya Ortadoğu’dan Balkanlar’a toplamda 32 ülkede Koronavirüs önlemleri dahilinde faaliyetlerini gerçekleştirdi.

Yetim Vakfı, başta Türkiye, Suriye ve Yemen olmak üzere pek çok bölgede 25 bin yetim çocuğa bayramlık hediye etti, binlerce aileye kumanya, iftariyelik ve zekât dağıtımı gerçekleştirdi.

Çare Derneği: Ramazan ayı boyunca Mezar-ı Şerif’in iki farklı bölgesinde 6 farklı mahalleden gelen 210 aileye gıda paketi yardımı yaptı.

Birlik Vakfı bin 220 aileye Ramazan yardımı yaparak haneleri şenlendirdi.

Marmara Üniversitesi Mezun ve Mensupları Derneği (MÜMDER) Ramazan ayı boyunca birçok ihtiyaç sahibi yaklaşık 2 bin aileye ayni yardım ulaştırdı.

Hiranur İlim ve Hizmet Derneği;, Afrika ülkelerinde 100 köyde 100 su kuyusunu açarak susuzluğu giderdi, 11 farklı ülkede iftarlar verdi.

Ribat İnsani Yardım Derneği: Filipinler’den Yemen’e, Gazze’den Arakan’a kadar onlarca ülkede kardeşliği yaşatmak için projeler hayata geçirdi.

Sadakataşı yine öncü

Sadakataşı Derneği, Türkiye ile beraber 30 ülkede 21 bin aileye yardım ulaştırdı. Sadakataşı, 50 bin kişiye iftar yemeği verdi. Yaklaşık 5 bin aile zekât ve fitre yardımından faydalandı. Ramazan ayının son günlerinde İsrail saldırıları altında geçiren Kudüs ve Gazze’de dernek tarafından toplamda bin 100 aileye gıda kolisi, 500 aileye zekât ve 11 bin kişiye iftarlık kumanya dağıtımı yapıldı. Başta Türkiye olmak üzere faaliyet gösterilen 30 ülkede 2 bin çocuğa kıyafet hediye edildi. Tanzanya, Çad, Burkina Faso ve Nepal’de Sadakataşı ekipleri tarafından 3 bin çocuğa Kur’an-ı Kerim dağıtımı yapıldı.

Türkiye’nin 51 ilinde 1.500 ihtiyaç sahibi aileye gıda kumanyası, 6 bin aileye 200 TL’lik market kartı dağıtımı yapıldı. Çocukları da unutmayan dernek, 600 çocuğa bayramlık kıyafet hediye etti.

Ak Parti Kudüs’ü unutmadı

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı, Sadakataşı Derneği vasıtasıyla Ramazan ayı kapsamında Kudüs’te 7 bin kişiye iftarlık, kumanya ve sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdi. Mescid-i Aksa İmamı Omar Avadallah Kıswani, “İftar, sahur ve zekat dağıtımları için AK Parti’ye ve Türk halkına çok teşekkür ederiz. Bu mübarek ayda yapmış olduğunuz yardımları Rabbim kabul etsin inşallah” dedi.

Merhamet denizinin feneri

Deniz Feneri Derneği, ramazan ayı boyunca 15 bin aileye gıda kolisi, 5 bin yetim çocuğa bayram harçlığı ve İdlib kırsalındaki 300 yetime nakdi yardım gerçekleştirdi. Ayrıca Burundi, Sudan, Bangladeş, Kamerun ve Yemen’de muhtaçlar için kısıtlı da olsa iftarlar düzenlendi.

Muhtaca cansuyu

Cansuyu Derneği, Filistin’de yaklaşık 4 bin Gazzeli muhtaca, içinde temel yiyecek malzemeleri ile bir ailenin ramazan boyunca gıda ihtiyacını karşılayacak kumanyalar dağıttı. Batı Afrika ülkesi Benin’de 10 bin kişiye adak, akika ve şükür kurbanlarının eti ulaştırıldı. Porto-Novo, Abomey-Calavi, Parakou ve Nikki bölgelerinin kurak köylerinde 23 temiz su kuyusu açıldı. Sierra Leone’de 4 bin 500 muhtaca kumanya, bin kişiye iftariyelik dağıtıldı.