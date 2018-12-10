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"4 kıtada 19 ülkede sınav merkezimiz oldu"

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Mısır'da gerçekleştirdiği sınavla yurt dışındaki sınav merkezi sayısını 19'a yükseltti- Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı:- "Türk nüfusunun yoğun olarak yaşadığı diğer bölgelerde de benzer uygulamaları gerçekleştirmeye devam edeceğiz"

10 Aralık 2018 Pazartesi 19:22
"4 kıtada 19 ülkede sınav merkezimiz oldu"

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Açıköğretim Sistemi Mısır'da gerçekleştirdiği sınavla yurt dışındaki sınav merkezi sayısını 19'a yükseltti.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen açıköğretim sınavı 9 Aralık'ta gerçekleşti.

Böylece Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi aralarından ABD, Suudi Arabistan, Azerbaycan, Makedonya, Kosova gibi ülkelerin de bulunduğu sınav merkezi sayısını 19'a çıkardı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, üniversitesinin yarım yüzyılı aşan köklü geçmişiyle kurumsallaşmasını tamamlamış, yenilikçi, atılımcı, dinamik bir yapısıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin önde gelen kurumları arasında yer aldığını kaydetti.

Yurt dışında yaşayan Türklerin ve Türkçe bilenlerin yükseköğretimleriyle ilgilenmenin önemli görevlerinden biri olduğunu belirten Çomaklı, "Olabildiğince çok insana ulaşmak ve öğrenim hizmeti götürmek bizim görevimiz. Kahire'deki sınavla da bölgedeki ilk sınavımızı gerçekleştirdik ve böylece 4 kıtada 19 ülkede sınav merkezimiz oldu. Türk nüfusunun yoğun olarak yaşadığı diğer bölgelerde de benzer uygulamaları gerçekleştirmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 19:22
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  4. Kahire
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  6. Sınav

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