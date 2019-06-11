0553 313 94 23

4 kişinin öldüğü olayla ilgili köy muhtarı tutuklandı

Kastamonu’da amca ile yeğenleri arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak gözaltına alınan üç şüpheli şahıstan köy muhtarı tutuklandı.

11 Haziran 2019 Salı 17:34
4 kişinin öldüğü olayla ilgili köy muhtarı tutuklandı

Kastamonu’da amca ile yeğenleri arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişinin hayatını kaybettiği olayla ilgili olarak gözaltına alınan üç şüpheli şahıstan köy muhtarı tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, İhsangazi ilçesine bağlı Bozarmut Köyünde su isale hattındaki arızanın giderilmesi sırasında iki aile arasında tartışma çıkmış, çıkan tartışmada Kadir Gideroğlu (64) ile yeğenleri Mehmet Gideroğlu ve Hüseyin Gideroğlu, ayrıca Hüseyin’in eşi Merve Gideroğlu hayatlarını kaybetmişti.


Olayın ardından yapılan soruşturma kapsamında Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ile İhsangazi İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, olaya karıştığını tespit ettikleri mevcut köy muhtarı E. Gideroğlu, M. Gideroglu ve T. Gideroglu’nu gözaltına aldı.


Karakoldaki işlemlerinin ardından köy muhtarı E. Gideroğlu, M. Gideroglu ve T. Gideroglu, geniş güvenlik önlemleri arasında Kastamonu’ya getirilerek burada adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları adli makamlarca köy muhtarı E. Gideroğlu tutuklandı,M. Gideroglu ve T. Gideroglu ise serbest bırakıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 17:34
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Arşiv firmasının deposunu saran alevler havadan görüntülendi
    1. Arşiv firmasının deposunu saran..
    2. Kaptan adli kontrol şartıyla serbest..
    3. Böylesi daha önce görülmedi!..
    4. Balkondan düşen küçük çocuk hastanede..
    5. Bakan Selçuk İsviçre'de
    6. Kapalıçarşı'da altın
    7. Samsun’da ev eşyası taşıyan kamyon..
    8. GÜNCELLEME 2 - Kocaeli'de arşiv..
    9. Karaman’da tırla çarpışan keçi yüklü..
    10. Anket sonuçları açıkladı! Oran yüzde..
    11. Suriyelilerin plaja alınmaması..
    12. İsveç'te İstanbul ve Gaziantep..
    13. Büro Memur-Sen Başkanı Yılancı’dan..
    14. Başkent için kuvvetli yağış ve dolu..
    15. Çiftçilerden hasat yangını uyarısı
    16. Birlikler harekete geçti! 123 göçmen..
    17. "Yaşanılmaz bir dünyaya mecbur kalırız"
    18. Dehşet saçan baltalı sürücüyle ilgili..
    19. 4 kişinin öldüğü olayla ilgili köy..
    20. Akseki Belediye Meclisi Haziran ayı..
    21. Binali Yıldırım'dan miting iddialarına..
    22. Avrupa Birliği'nden 'Brexit' kararı!
    23. YKS oturumları (TYT-AYT-YDT) saat kaçta?
    24. Adana'daki FETÖ/PDY davası
    25. “İslami Finansal Kuruluşlar İçin Stres..
    26. Güney Kore'den Kuzey Kore'ye 8 milyon..
    27. Örtülü plan açığa çıktı! ‘ABD siber..
    28. Maltepe, Rize Fındıklı ile kardeş..
    29. Afganistan'da mahkumlar serbest..
    30. Hayıt / iffet otu nedir? Kadın..
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Soylu 6 ay süre istedi! 50 bin kişi sınır dışı edilecek
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!