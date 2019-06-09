0553 313 94 23

4 kişinin öldüğü fabrika yangınında 2 tutuklama

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde 4 kişinin öldüğü tekstil fabrikası yangını sonrası gözaltına alınan 4 kişiden fabrika sahibi ve fabrikadaki diğer firma sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

09 Haziran 2019 Pazar 09:01
4 kişinin öldüğü fabrika yangınında 2 tutuklama

Kocaeli’nin Çayırova ilçesinde 4 kişinin öldüğü tekstil fabrikası yangını sonrası gözaltına alınan 4 kişiden fabrika sahibi ve fabrikadaki diğer firma sahibi tutuklanarak cezaevine gönderildi.


Çayırova Cumhuriyet Mahallesi’ndeki tekstil fabrikasında çıkan yangında 3’ü Suriyeli 1’i ise Afgan uyruklu olduğu tahmin edilen 4 işçinin hayatını kaybetmesi sonrasında 4 kişi gözaltına alındı. Olay günü Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında tekstil fabrikasının sahibi Fatih A., yanan binada bulunan bir başka firma sahibi Mahmut G. ile yabancı işçilerin temin edilmesini sağlayan Mahmoud A. ve Fırat A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 4 şahıs, öğlen saatlerinde Gebze Adliyesi’ne sevk edildi. Adliyede sorguları gece saatlerine kadar süren 4 şüpheliden tekstil fabrikasının sahibi Fatih A. ve yanan binada bulunan diğer firmanın sahibi Mahmut G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yabancı uyruklu işçilerin temin edilmesini sağlayan Mahmoud A. ve Fırat A. da adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.



Yanan fabrika avukatından sabotaj iddiası


Öte yandan, adliyedeki işlemler sırasında firma avukatının yangın hakkında sabotaj olma olasılığı üzerinde durduklarını, Ramazan ayı içinde fabrikada yaptıkları yangın tatbikatında yangın sistemlerinin çalıştığını söylediği öğrenildi. Firma avukatı adliyedeki işlemler sırasında sabotaj olasılığına karşı çevredeki mobese ve güvenlik kameralarının incelenmesini talep ettiği öğrenildi.



Yanarak ölen işçilerin kimlik tespitleri sürüyor


Yangında yanarak hayatını kaybeden işçilerin Adli Tıp Kurumuna gönderilen cesetleri üzerinde ise kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Haziran 2019 Pazar 09:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Polonya’da akıllı telefon kullanıcılarına özel yol
    1. Polonya’da akıllı telefon..
    2. Haktan Pak kimdir? Haktan Pak neden..
    3. Pratik çilek reçeli nasıl yapılır?
    4. Sanat Allah’ı aramaktır
    5. Böyle izdiham görülmedi
    6. Etkisiz hale getirilen teröristlerden..
    7. Nemrut Krater Gölü’ne ziyaretçi akını
    8. İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik..
    9. Büyük ödülle aranan terörist listeden..
    10. Meclis'teki rapor korkuttu! Resmen..
    11. Yurtta hava durumu
    12. Büyük karşılaşmaya sürpriz gazeteci..
    13. Otomobil yön levhalarını devirdi: 1’i..
    14. GÜNDEM / 9 Haziran 2019
    15. 4 kişinin öldüğü fabrika yangınında 2..
    16. Şuhut’ta trafik kazası: 3 yaralı
    17. Kastamonu’da silahlı kavga: 1 ölü, 2..
    18. Kazayı gören cep telefonuna sarıldı
    19. Hafif ticari araç ve otomobil..
    20. İzmir'de otomobil takla attı!
    21. Manisa’da 3. Sınıf Emniyet Müdürü 2..
    22. Bakan Soylu: 1 ay boyunca adım adım..
    23. Manisa’da lastiği patlayan taksi..
    24. Genç kızlara laf attığı iddia edilen..
    25. Karaman’da kundaklanan otomobil alev..
    26. 09.06.2019 Günün âyet ve hadisi
    27. Dev indirime az kaldı! ‘Elinizi çabuk..
    28. Ekipleri alarma geçiren olay! 12..
    29. Elazığ’daaracın çarptığı yaya..
    30. Jandarmadanuygulama;16 araca ceza..
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"
    Mudanya'nın faşist başkanı Suriyelilere karşı harekete geçti! "Tahammül edemeyiz"
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
    Koç'un CHP aşkı ve arkasındaki karanlık plan!
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler
    20 bin muhalif taarruza kalktı! "Geri çekilen kurşuna dizilir" anonsu geçtiler
    Savcı Sayan sosyal medyadan patladı: Bu alçak, bu şerefsiz...
    Savcı Sayan sosyal medyadan patladı: Bu alçak, bu şerefsiz...
    Doğu Perinçek'ten Cübbeli Ahmet Hoca'ya bomba cevap
    Doğu Perinçek'ten Cübbeli Ahmet Hoca'ya bomba cevap

    Günün Karikatürü

    8 Haziran 2019
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    ABD'den Türkiye'ye yaptırım açıklaması
    Türkiye'ye Rus uçaklarını işaret etti! "ABD'nin kararı Rusya'ya yarar"
    Türkiye'ye Rus uçaklarını işaret etti! "ABD'nin kararı Rusya'ya yarar"