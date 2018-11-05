4 kişinin katili sığınakta enselendi!

2008 yılında Van'ın Tuşba İlçesine bağlı Çakırbey Köyü yakınlarında (Ş.) ve (S.) aileleri arasındaki Kan Davası olayından dolayı, Van merkezden taziye ziyaretinden dönen (S.) ailesine ait olan minibüsün uzun namlulu silahlarla taranması olayında (4) kişinin ölümü (16) kişinin yaralanmasından dolayı (R.Ş.) isimli şüpheli şahıs (7) yıl tutukluğunun ardından denetimli olarak serbest bırakılmıştı.

4 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 231 YIL HAPİS

29 Ağustos 2018 tarihinde (R.Ş.) isimli şahıs hakkında “Tasarlayarak Öldürme“ suçundan (4) kez ağırlaştırılmış müebbet, (16) yaralıdan dolayı da (231) yıl hapis cezası aldı..

HER YERDE ARANIYORDU SIĞINAKTA BULUNDU

Kamu Düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik olarak; Müdürlüğümüz Asayiş Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği görevlilerince; oluşturulan iki kişilik bir ekip (R.Ş.) isimli şahıs hakkında (2) ay süreli kapsamlı ve Projeli çalışma neticesinde; 03 Kasım 2018 günü İlimiz Merkezinde (2), Tuşba İlçesi Çakırbey Mahallesi’nde (1) adres olmak üzere (3) adrese yönelik yapılan eş zamanlı operasyonda; Çakırbey Mahallesi’nde ikamet eden hedef şahsın annesi olan (K.Ş.)’in ikametinde yapılan aramada, ikamet içerisinde bulunan büyük bir sandığın dikkat çekmesi sonucu görevlilerce sandığın yeri değiştirildiğinden 1 metre derinliği ve 1 m² genişliği bulunan özel bir bölümde hedef şahıs olan (R.Ş.) görülmesi üzerine yakalanarak gözaltına alınıp, akabinde adli mercilere teslim edildi.

VAN EMNİYETİ'NDEN AÇIKLAMA

Van Emniyet Müdürlüğü olarak Halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü asayiş olayının önlenmesine yönelik olarak çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir.