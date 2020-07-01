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Korona Virüs

4 kişilik aile hastaneye sevk edildi! Mersin’in Anamur ilçesinde ilk korona virüs vakası görüldü

Mersin’in Anamur ilçesinde seyyar satıcılık yapan 4 kişilik aileye Gaziantep’te katıldıkları cenazede korona virüs bulaştı. Aile, Mersin Şehir Hastanesine sevk edilirken, yaşanan olayla birlikte ilçede ilk koronavirüs vakası tespit edilmiş oldu.

Yeniakit Publisher
2020-07-01 15:15:00 -
4 kişilik aile hastaneye sevk edildi! Mersin’in Anamur ilçesinde ilk korona virüs vakası görüldü

Mersin’in Anamur ilçesinde ilk korona virüs vakası Gaziantep'te cenazeye katılan 4 kişilik ailede görüldü.

İlçede seyyar satıcılık yapan M.Ö. ve ailesine, Gaziantep’te katıldığı cenazede korona virüs bulaştı. M.Ö. ve ailesi Mersin Şehir Hastanesine sevk edildi.

11 Mart'tan bu yana görülen ilk vaka

Anamur Kaymakamı İsmail Gültekin, M.Ö. ve ailesinin Türkiye’de korona virüsü vakasının ilk görüldüğü tarih olan 11 Mart’tan bugüne kadar ilçede tespit edilen ilk pozitif vaka olduğunu söyledi.

Toplam 42 kişiyle temas ettiler

Bugüne kadar başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm bakanlıkların tedbirlerini ilçede uyguladıklarını ifade eden Gültekin, “Korona virüs sürecinde ilçemizde hiç vaka olmadı. Gaziantep’e cenazeye giden 4 kişilik bir ailede korona virüse rastlandı ve tedavilerine devam edilmekte. Aile ile temas kurduğu tespit edilen 12’si sağlık personeli toplam 42 kişinin testi negatif çıktı” dedi.

Anamur İlçe Sağlık Müdürü Dr. Cem Adil de filyasyon çalışmalarının titizlikle tamamlandığını söyledi.

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