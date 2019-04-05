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"4. Kısadan Hisse Kısa Film Yarışması"nın ödülleri sahiplerini buluyor

Genç Öncüler Gençlik, Spor ve Eğitim Derneği tarafından dördüncüsü düzenlenen yarışmanın ödül töreni 7 Nisan'da Bayrampaşa Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezinde gerçekleştirilecek

05 Nisan 2019 Cuma 12:45
"4. Kısadan Hisse Kısa Film Yarışması"nın ödülleri sahiplerini buluyor

İSTANBUL (AA) - "Birlikte Yaşama Kültürü" temasıyla bu yıl dördüncüsü düzenlenen "Kısadan Hisse Kısa Film Günleri" yarışmasının ödülleri sahiplerini bulacak.

Genç Öncüler Gençlik, Spor ve Eğitim Derneği tarafından düzenlenen yarışmanın ödül töreni, 7 Nisan Pazar günü saat 20.00'de Bayrampaşa Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilecek.

Yarışmada bu yıl önceki yıllardan farklı olarak, 5-6 Nisan tarihlerinde, Ali Emiri Kültür Merkezi'nde kısa film gösterimleri ve ünlü yönetmenlerle söyleşiler de yapılacak.

Bugün 18.00-19.30 saatleri arasında "Bir İsmail Bir Yakup", "Rok", "Gümüş", "Fotoğraf" ve "Yük" kısa filmleri seyirciyle buluşacak.

Cumartesi günü 11.30-13.00 saatlerinde "Çevirmen", "Misafir", "İsterdim", "Maske", "Yirmi İki" ve "Lisan", saat 18.00-19.30'da ise "Krampon", "Apartaman", "Leke", "Küllerinden Güle Dön", "Benim Babam" ve "Yolda" kısa filmleri gösterilecek.

"Türkiye'nin Kısa Film Deneyimi" söyleşisi Dr. Öğretim Üyesi Mesut Aytekin ve Yönetmen Murat Pay'ın katılımıyla bugün 19.45'te yapılacak.

Ayrıca 6 Nisan günü 13.45'te yönetmen Sinan Sertel ve yönetmen Seyid Çolak'ın katılacağı "Kısadan Uzun Metraja Sinema Muhayyilesi" ve 19.45'te sinema yazarı Enver Gülşen ile sinema yazarı İhsan Kabil'in katılımıyla "İslam Dünyasının Sinema Tecrübesi ve Festivaller" konulu söyleşiler gerçekleştirilecek.

Nazif Tunç'un başkanlığını yaptığı "4. Kısadan Hisse Kısa Film Yarışması"nda, Görkem Yeltan, Gülcan Tezcan, Mehmet Usta ve Sinan Sertel jüri üyeliğini yürütüyor.

Yarışmaya Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Türkiye Yazarlar Birliği İstanbul Şubesi ile Sosyal Ekonomik ve Kültürel Araştırmalar Merkezi (SEKAM) katkı sağlıyor.

Yarışma ve söyleşilere ilişkin ayrıntılı bilgiler www.kisadanhisse.org adresinde yer alıyor.

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 12:45
  1. Birlikte Yaşama Kültürü
  2. Genç Öncüler
  3. Kısadan Hisse Kısa Film Yarışması
  4. Ödül Töreni

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