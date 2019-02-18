0553 313 94 23

4. kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Konya’da 4.

18 Şubat 2019 Pazartesi 18:13
4. kattan düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti

Konya’da 4. katın penceresinden düşen yaşlı kadın hayatını kaybetti.


Olay, merkez Selçuklu ilçesi Feritpaşa Mahallesi Kerkük Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 10 katlı Safir Sitesi’nin 4. katında oturan 63 yaşındaki Müberra Aşcı, henüz belirlenemeyen bir nedenle pencereden aşağı düştü. Binadan birinin düştüğünü görenlerin ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 18 Şubat 2019 Pazartesi 18:13
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    UEFA Başkanı Ceferin'den Konyaspor Başkanı Kulluk'a teşekkür
    1. UEFA Başkanı Ceferin'den Konyaspor..
    2. Akhisarspor, Galatasaray maçı..
    3. "Kartpostal belediyeciliğinden uzak..
    4. Bursa’da köfteli çorba şenliği
    5. Emekli polis memuruna "uyarı cezası"..
    6. Camili Bilgievi’nden file örme..
    7. İş adamı Murat Demir, Cide’ye..
    8. Bacakta yanma hissi nasıl geçer?
    9. Gaziantep'te tarihi eser kaçakçılığı..
    10. Hakkari’de kaçakçılık operasyonu
    11. Malatya'da kaçak kazı operasyonu: 3..
    12. ‘Etkili İletişim ve Nezaket Kuralları’..
    13. Ankara'da pompalıyla havaya ateş açan..
    14. Şanlıurfa’da yol verme kavgası: 10..
    15. IKBY'de geçici parlamento başkanı..
    16. Af yasası ve ceza indirimi olacak mı?..
    17. Uçar: “Yakutiye; tarihi kimliği olan..
    18. Piyasalarda gün sonu
    19. Sekmen: “Çalışacağız, koşacağız ve..
    20. Jandarma teşkilatının 180. yıl dönümü
    21. AK Parti'nin Isparta mitingi
    22. Adana'daki silahlı saldırı davasında..
    23. Borsa günü düşüşle tamamladı
    24. 4. kattan düşen yaşlı kadın hayatını..
    25. Suudi Arabistan'da alimler greve..
    26. ALTSO Başkanı Şahin: "Yazılanlar..
    27. 100. Yılında Ardahan Kongreleri..
    28. CHP Çaycuma ilçe yönetimi görevden..
    29. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu hamlemizle..
    30. FETÖ sanığı SAT'çılar ile "mahrem..
    Suriye'de kriz çıkaracak hamle! Hem altınları hem de teröristleri kaçırdılar
    Suriye'de kriz çıkaracak hamle! Hem altınları hem de teröristleri kaçırdılar
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Çarpıcı teklif: Topraklarımızı birleştirelim
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Fehmi Koru CHP'nin neden kaybettiğini açıkladı
    Abdullah Gül'den İlker Başbuğ'a jet cevap!
    Abdullah Gül'den İlker Başbuğ'a jet cevap!
    Esed: ABD sizi korumayacak
    Esed: ABD sizi korumayacak

    Günün Karikatürü

    17 Şubat 2019
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Hain Can Dündar'a, Almanya'da gurbetçi şoku! "Şerefsiz seni"
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!
    Çelişkiye bakın: Yol arkadaşları yok, rantçılar cenazesinde!