0553 313 94 23

4. kattan düşen küçük çocuk hayatını kaybetti

Erzurum’da dün akşam saatlerinde dördüncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek ağır yaralanan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

11 Haziran 2019 Salı 14:01
4. kattan düşen küçük çocuk hayatını kaybetti

Erzurum’da dün akşam saatlerinde dördüncü kattaki evlerinin balkonundan düşerek ağır yaralanan 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.


Palandöken ilçesine bağlı Kayakyolu Mahallesi’nde annesinin uyutarak odada bıraktığı 2 yaşındaki çocukları Yusuf I., annesi mutfaktayken uyanarak açık kapıdan balkona çıkarak dengesini kaybetmesi sonucu 4. kattaki balkondan düşmüştü. Olayın hemen ardından 112 sağlık ekiplerince Atatürk Üniversitesi Araştırma hastanesine kaldırılan Yusuf, sabah saatlerinde hayatını kaybetti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 14:01
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çevre Haftasında renkli görüntüler
    1. Çevre Haftasında renkli görüntüler
    2. Yürekleri hoplatan kaza! Havaya uçtu..
    3. Garanti BBVA Mortgage'den "Önce Sabit..
    4. Nilüfer Hatun’da mezuniyet coşkusu
    5. Erzurum Havalimanı 5 ayda 446 bin 933..
    6. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,..
    7. Bursa’da zehir tacirlerine..
    8. Kentsel Dönüşüm Uzmanı Mimar Nihat..
    9. İVME’de ilk imza Sivas’ta atıldı
    10. "Doğu Akdeniz'deki zenginlikler..
    11. Vekili Veli Özcan çalışmaları yerinde..
    12. Burkina Faso’da silahlı saldırdı: 19..
    13. Başından vurulmuş halde bulunan adam..
    14. Tarsus’ta bıçaklı yaralama
    15. İnönü’de mezuniyet coşkusu
    16. Birinci gelmek için pedal çevirdiler
    17. Dinar’da dilenci operasyonu
    18. ABD'den bir ülkeye daha S-400 tehdidi!..
    19. GÜNCELLEME - Ege Denizi'nde göçmenleri..
    20. Sözlü cinsel taciz şüphelisi polis..
    21. Bilim insanlarını harekete geçiren..
    22. Çin’den ABD’ye Hong Kong uyarısı:..
    23. PKK'nın katlettiği yol yapım işçileri..
    24. İrfan Buz Samsunspor'da
    25. ANALİZ - Devrim karşıtı güçler..
    26. Büro Memursen’den Yazı İşleri..
    27. Her alanda kullanılan shea butter..
    28. BM'den Yemen'e "Griffiths'in Hudeyde..
    29. Çimento sektörü ihracatını yüzde 60..
    30. Tuna Nehri'nde yolcu gemisinin batması
    "Sahadan ilginç veriler geliyor" dedi, anket sonuçlarını açıkladı!
    "Sahadan ilginç veriler geliyor" dedi, anket sonuçlarını açıkladı!
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!
    Yenilgiyi hazmedemeyen Deschamps'tan Türkiye'ye alçak iftira!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!