0553 313 94 23
impression

4. kattan çarşafla inmeye çalıştı, sonrası facia

4. katta bulunan evinden çarşafla aşağı inmeye çalışan kadın düşerek hayatını kaybetti.

05 Kasım 2018 Pazartesi 06:43
4. kattan çarşafla inmeye çalıştı, sonrası facia

İddiaya göre, merkez Gazipaşa Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın  4'üncü katında ikamet eden Didem Kiriş (42) evinin balkonundan çarşafla aşağıya  inmeye çalıştı.

Kiriş'in balkondan inmeye çalıştığını gören vatandaşlar durumu polise  bildirdi. Kiriş, bu esnada dengesini kaybederek, beton zemine düştü.

Ailesi tarafından 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Olay  yerine gelen sağlık görevlileri Kiriş'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet Savcısı ile olay yeri inceleme ekipleri, bölgede çalışma  yaptı. Kiriş'in cesedi daha sonra otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna  gönderildi.

Hayatını kaybeden Kiriş'in bir fabrikada insan kaynakları uzmanı  olarak çalıştığı ve bekar olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

Haber Tarihi: 05 Kasım 2018 Pazartesi 06:43
  1. Bursa
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aşiret lideri öldürüldü, PKK'yı bitirmeye and içtiler!
    1. Aşiret lideri öldürüldü, PKK'yı..
    2. Günün âyet ve hadisi
    3. Artık geri sayıma geçildi... Türkiye..
    4. Din düşmanlığında CHP-Danıştay ittifakı!
    5. Binali Yıldırım'dan adaylık açıklaması
    6. Yeni dönem başlıyor! Fiyatlar düşecek
    7. O proje için hazırlanıyor... 50 milyon..
    8. Meteoroloji yeni raporunu yayımladı… 5..
    9. 4. kattan çarşafla inmeye çalıştı,..
    10. 'Çok oy almak için defolu aday..
    11. İtirafçı olup her şeyi anlattı.....
    12. Şirket karları enflasyonu solladı!
    13. Cemal Kaşıkçı'nın oğulları ilk kez..
    14. Terör örgütü PKK’ya bombalı saldırı:..
    15. Drift yapan sürücü hayatının şokunu..
    16. Yılsonuna kadar süre… 2,5 milyar..
    17. Serdar Ali Çelikler'den çarpıcı yorum:..
    18. Erman Toroğlu'ndan Ünal Karaman'a..
    19. Mehmet Aurelio'lu Çorum Belediyespor..
    20. Bursaspor Teknik Direktörü Samet..
    Numan Kurtulmuş çok net konuştu... AK Parti'den EYT açıklaması!
    Numan Kurtulmuş çok net konuştu... AK Parti'den EYT açıklaması!
    Fuat Oktay'la ilgili hiç bilinmeyen ayrıntı
    Fuat Oktay'la ilgili hiç bilinmeyen ayrıntı
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü
    HDP'li eski vekil, Irak'a kaçarken kalp krizinden öldü
    İlber Ortaylı, "Bilgiler korkunç" dedi... Uygur Türklerine korkunç işkence!
    İlber Ortaylı, "Bilgiler korkunç" dedi... Uygur Türklerine korkunç işkence!
    Çözüm planları yine şaşırtmadı! 'Türkler buraya gelmesin'
    Çözüm planları yine şaşırtmadı! 'Türkler buraya gelmesin'

    Günün Karikatürü

    3 Kasım 2018
    Avrupa'da ilkokul öğrencisi çocuk, öğretmenini bakın nasıl Müslüman yaptı!
    Avrupa'da ilkokul öğrencisi çocuk, öğretmenini bakın nasıl Müslüman yaptı!
    Sapkınlık müptelası sözde yazardan 'oha' dedirten rezalet cümleler!
    Sapkınlık müptelası sözde yazardan 'oha' dedirten rezalet cümleler!