4. kattan atlayan kadın ağır yaralandı Samsun’da girdiği bunalım sonucu 4.

Samsun’da girdiği bunalım sonucu 4. kattan atlayan genç kadın ağır yaralandı.

Olay, Samsun’un Canik ilçesi Yavuzselim Mahallesi’nde dün akşam meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bunalıma girdiği öğrenilen E.A.(32) 4. kattan atlayarak intihara kalkıştı. Ağır yaralanan ve 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan E.A. yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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