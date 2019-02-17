4 katlı binada çıkan yangın paniğe neden oldu Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 4 katlı binanın giriş katında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Gaziler Mahallesi 1787 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 4 katlı binanın giriş katında bulunan evde henüz öğrenilemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanları gören çevredekivatandaşların panikle durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa süre sonra olay yerine gelen ekipler, alevlere müdahale ederek söndürdü.

Çıkan yangında yaralanan olmazken, evde maddi hasar oluştu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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