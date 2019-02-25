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4 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 4 katlı binanın çatısını saran alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında söndürüldü.

25 Şubat 2019 Pazartesi 10:03
4 katlı binada çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde 4 katlı binanın çatısını saran alevler itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrasında söndürüldü. Yangında evde olan aile ise panikle kendini dışarı attı


Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Yarımca Atalar Mahallesi Abdurrahman Gazi Sokak’ta bulunan binada meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Hakan Ç. isimli bir vatandaşa ait 4 katlı binanın en üst katında yangın çıktı. Yangın sırasında evde bulunan Hakan Ç. ve ailesi dumanları fark edince panikle dışarı çıkarak durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev topuna dönen evde çıkan yangını söndürmek için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde alevler kontrol altına alınarak söndürüldü.


Ekiplerce evde yapılan ilk incelemelerde yangının doğalgaz kombisinden kaynaklandığı belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 10:03
  1. doğa

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