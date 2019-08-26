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Ziyaret oranı 4 kat birden düştü! 2. el fiyatına sıfır otomobil alabilirsiniz

Minoto CEO’su Ferhat Albayrak, “İkinci elde fiyatlar yükseldi. Daralan pazarla birlikte sıfır otomobiller daha cazip hale geldi. Şu anda tüketiciler daralan pazarı fırsata çevirip, modeline göre 50-60 bin liraya varan indirimleri yakalayabilir” dedi.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 08:12
Ziyaret oranı 4 kat birden düştü! 2. el fiyatına sıfır otomobil alabilirsiniz

Minoto CEO’su Ferhat Albayrak son 1 yıl içerisinde satışa sunulan otomobil ve ticari araçlardaki fiyat avantajlarına dikkat çekti. Albayrak, yeni araç alım öncesi ortalama bayi ziyaret oranının 4 kat birden düştüğüne dikkat çeken ve tüketicilerin bayilerle direkt olarak iletişim kuramadığı için avantajlı fiyatları göremeyebileceğini belirtti.

Daralan pazar fırsata dönüştü

Bayiler tarafından satışa sunulan sıfır kilometre otomobillerin güncel fotoğraf ve bilgilerini, tüketicilerle buluşturan dijital pazar yeri Minoto’nun CEO’su Ferhat Albayrak, ikinci el araçlarda fiyat artışları yaşandığını belirterek, son 1 yılda satışa sunulan sıfır otomobillerde ciddi fırsatlar olduğuna dikkati çekti. Türkiye otomotiv pazarındaki çok satan modellerde belirli bir ikinci el fiyat derinliği ve bandı oluştuğunu ifade eden Ferhat Albayrak, “Buna karşılık, fiyat derinliği olmayan yeni modellere liste fiyatı üzerinden fiyat oluşturulmaya çalışılıyor. Bu durum ise özellikle son 1 yıl içerisinde satışa sunulan otomobil ve hafif ticari araçlarda çok ciddi avantajlar sağlıyor. Şu anda tüketiciler daralan pazarı fırsata çevirip, modeline göre 50-60 bin liraya varan hatta kimi modellerde 500 bin liraya varan avantajlarla ikinci el fiyatına sıfır araç alabilirler. Bahsettiğimiz avantajları Minoto web sitesinde ve bayileri ziyaret ederek yakından görebilirler” şeklinde konuştu.

Sıfır otomobilde etkileşim zayıf

Minoto’yu bir bilişim şirketi olarak tanımladıklarını belirten ve sıfır otomobiller için pazar yeri oluşturduklarının altını çizen Albayrak, geleneksel otomotiv sektörüne yepyeni bir soluk getirdiklerini belirtti. Minoto CEO’su Albayrak, “Dünyada temsili fotoğrafla satılan tek ürün otomobil. Bunun dışında her şey internetten gerçek fotoğraflarıyla satılıyor. Sıfır bir otomobil almak isteyen kişi, başlangıçta kimseyle etkileşime geçemiyor. İstediği aracın istediği donanımda hangi bayide veya şehirde olduğunu bilmiyor. Bunun için büyük bir çaba vermek gerekiyor. Minoto, aynı zamanda önemli bir e-ticaret alışkanlığı olan sepet oluşturma görevini de üstleniyor. Yani, Nissan, BMW veya Volkswagen almak isteyenlere Seat, Fiat, Renault gibi diğer markaları da aynı sayfada gösteriyor” açıklamasında bulundu.

(Yeni Şafak)

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 08:12
  1. Ferhat Albayrak
  2. Minoto CEO
  3. ikinci el otomotiv pazarı
  4. sıfır otomobil

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