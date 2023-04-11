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Yemek Tarifleri 4 Kaşık çorbası: Tok tutan lezzet bombası! Ramazan'da mutlaka tüketilmesi gereken çorba tarifi
Yemek Tarifleri

4 Kaşık çorbası: Tok tutan lezzet bombası! Ramazan'da mutlaka tüketilmesi gereken çorba tarifi

Yeniakit Publisher
2023-04-11 00:12:00 - 2023-04-11 00:13:12
4 Kaşık çorbası: Tok tutan lezzet bombası! Ramazan'da mutlaka tüketilmesi gereken çorba tarifi

Ramazan ayında tok tutan çorbalar araştırılıyor. İşte Ramazan ayında saatlerce sizi tok tutacak çorba tarifi.. Ramazan ayı sofralarında sıkça gördüğünüz çorba tariflerinin aksine bu çorbaya bayılacaksınız...

4 Kaşık Çorbası Tarifi İçin Malzemeler

1 yemek kaşığı kırmızı mercimek
1 yemek kaşığı pirinç
1 yemek kaşığı yeşil mercimek
1 yemek kaşığı bulgur
6 su bardağı su
Terbiyesi için;

1 adet yumurta sarısı
1 su bardağı yoğurt
1 yemek kaşığı un
1 çay bardağı su
Sosu için;

1 kaşığı tereyağ
1 adet soğan
1 yemek tatlı kaşığı kırmızı toz biber
1 tatlı kaşığı nane
Tuz
Karabiber
4 Kaşık Çorbası Tarifi Nasıl Yapılır?
Tencereye suyu alıp kaynamaya bırakalım.
Kaynayan suya yıkadığımız bakliyatları döküp yumuşayana kadar pişirelim.
Terbiyesi için malzemeleri kaseye alıp karıştıralım. Kaynayan çorbanın suyundan 1 kepçe alıp karıştıralım.
Ardından tencereye ekleyip kaynayana kadar karıştırmaya devam edelim.
Tavaya yağımızı alalım. İçerinize ince doğranmış soğanları ekleyip yumuşayana kadar kavuralım. Baharatları ekleyip tencereye ilave edip karıştıralım.
Afiyet olsun.

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