4. İstanbul Tasarım Bienali Belçika'da

İSTANBUL (AA) - İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen 4. İstanbul Tasarım Bienali'ne adını veren Okullar Okulu sergisi, İstanbul ve Fransa'nın ardından Belçika’nın Genk kentinde sanatseverlerle buluştu.

İKSV'den yapılan açıklamaya göre, küratörlüğünü Jan Boelen'in yaptığı 4. İstanbul Tasarım Bienali'nden özel bir seçki, yaratıcılık merkezi C-mine'da açıldı.

İstanbul'da sergilenen ilk edisyonu VitrA'nın ana sponsorluğunda gerçekleşen serginin Brüksel edisyonuna Türkiye'nin Brüksel Büyükelçiliği ve Türk Hava Yolları da destek veriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güncel Sanat Evi'nin sanat direktörü Jan Boelen, bir kez daha küratörlüğünü üstlendiği sergiyle ilgili, "Tasarım değişiyor, artık yalnızca tüketilen objelerden uzaklaşmaya başlıyor. Sergilenen eserler, bilgiyi ve gücü nasıl yeniden müzakere edebileceğimizle ilgili devam eden araştırmalardan birer kesit sunuyor." ifadelerini kullandı.



Sergi, 29 Eylül’e kadar görülebilecek.