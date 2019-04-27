4 ilin katıldığı UMKE tatbikatı gerçeğini aratmadı

Kütahya’daUMKE 15. Bölge Koordinatörlüğünde, bölge illerinden katılan 120 UMKE gönüllüsü ile dağda kaybolanlarıve yaralananları kurtarmatatbikatı düzenlendi. Kazada yaralılar gerçeği aratmayan görüntülerle kurtarıldı.

Emet ilçesi Tahtalı Yaylası’na kurdukları kampta Eskişehir 15. Bölge Koordinatörlüğünde Afyon, Kütahya ve Bilecik illerinden toplam 120 personel, bin 250 rakımlı Emet ilçesi Yeniceköy Tahtalı yaylasında eğitim tatbikatı yaptılar. Tatbikatta 4 ilden gelen ekipler 15 kilometrekaralik alanda bin 750 metre yüksekliğe kadar çıkarak kurtarma tatbikatları gerçekleştirdiler.

Son gün yapılan Tatbikatta tırmanışa çıkan iki bayan’ın kaybolması ve bir bayanın yaralı olarak kurtarılması canlandırıldı. Gerçeğini aratmayan tatbikatta UMKE ekibinin hızlı ve yerinde müdahalesi, yapılan tatbikatların amacını veekiplerin her zaman hazır olmasının önemini ortaya koydu.

Senaryo gereği kaybolan iki dağcı, UMKE ekiplerinin çalışmasıyla biri yaralı olarak kısa sürede bulundu. Bilinci kapalı olan yaralıya ayağı kırık ve bilinci kapalı yaralı dağcıya olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve daha sonra ambulansla hastaneye sevk edildi.

UMKO 15. Bölge Koordinatörü Doktor Sabri Polat, yaptığı açıklamada, ’’Bugün Sağlık Bakanlığı ve 15. Bölge koordinatörlüğünce Kütahya ili ev sahipliğinde bölge tatbikatı yapmaktayız. 15. Bölge, Eskişehir koordinatörlüğünde Afyon, Kütahya ve Bilecik illerinden oluşmakta. Bu illerden toplam 120 personelle bulunmaktayız. Bu yaptığımız tatbikatta daha çok yön bulma ve oryantirig üzerine ve aynı zamanda personellerimizin mukavemetini arttırmak üzerine çalışma yaptık. Tabiki ülkemizde acil afet konusunda her an bir risk söz konusu. Bundan dolayı da hazır olmamız lazım. Biz bu konuda da yön bulma ve oyantiring anlamında personelimizi eğitmek adına burada bulunduk. Kütahya iline gösterdiği ev sahipliğinden dolayı teşekkür ederiz’’ dedi.