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Tarım 4 ilde yaşayanlar için kötü haber! Meteoroloji uyardı: Gece yarısı ansızın başlayacak, kuvvetli yağış geliyor
Tarım

4 ilde yaşayanlar için kötü haber! Meteoroloji uyardı: Gece yarısı ansızın başlayacak, kuvvetli yağış geliyor

Yeniakit Publisher
2024-05-17 01:32:00 -
4 ilde yaşayanlar için kötü haber! Meteoroloji uyardı: Gece yarısı ansızın başlayacak, kuvvetli yağış geliyor

Sıcak havalara aldanmayın! 4 ilde etkili olacak! Tüm detaylar haberimizde.

Meteoroloji 4 ilde yaşayan vatandaşları uyardı! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

DÖRT İL İÇİN UYARILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son hava durumu değerlendirmelerine göre 16 Mayıs'a yani bugünden itibaren Adıyaman, Elazığ, Diyarbakır, Bingöl, Batman, Erzurum, Kars, Ardahan il çevresinde gök gürültülü sağanak yağış olması hatta kar bile yağması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü sosyal medya hesabı üzerinden yoğun yağış nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerektiği ile ilgili uyarılarını paylaştı.

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