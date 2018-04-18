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4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 10 kişi gözaltında

Karaman merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda, 13 kadın hakkında yakalama kararı verildi.

18 Nisan 2018 Çarşamba 09:07
4 ilde FETÖ/PDY operasyonu: 10 kişi gözaltında

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı’nın FETÖ’nün kadın yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında 13 kadın hakkında yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince Karaman başta olmak üzere Ankara, Antalya ve Kayseri’de belirlenen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonda 10 kişi gözaltına alınırken, adreslerinde bulunamayan 3 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı. Bu arada gözaltına alınan bazı kadınların 15 Temmuz darbe girişiminden hemen sonra FETÖ’den tutuklanan kişilerin eşleri olduğu öğrenildi. 

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 09:07
  1. Karaman
  2. Kayseri
  3. Antalya
  4. Ankara
  5. operasyon
  6. FETÖ
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