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4 ilde FETÖ operasyonu! 12 kişi gözaltına alındı

FETÖ'ye Antalya ile Aydın, Ordu, Manisa illerinde eş zamanlı yapılan operasyonlarda 12 kişi gözaltına alındı.

04 Eylül 2018 Salı 14:23
4 ilde FETÖ operasyonu! 12 kişi gözaltına alındı

Antalya'da 15 şüphelinin yakalanmasına yönelik düzenlenen ve 16 farklı adrese eş zamanlı olarak yapılan FETÖ/PDY operasyonunda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı işlenen Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün haberleşme programı olan 'ByLock' programını kullandığı tespit edilen 5 şahıs ile FETÖ/PDY silahlı terör örgütüyle iltisakı tespit edilen 10 şüpheli olmak üzere toplam 15 şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla Antalya merkezli Aydın, Ordu ve Manisa illerini de kapsayan operasyonun düğmesine bu sabah basıldı.

YASAKLI YAYIN ELE GEÇİRİLDİ

Antalya merkezde 13 ikamet ile Aydın-Ordu-Manisa illerinde 3 ayrı adrese yapılan eş zamanlı operasyonda çoğunluğu çalışma izni iptal edilmiş öğretmen olan 12 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmaların da devam ettiği öğrenildi.

Şüphelerin ikametlerinde yapılan aramalarda da çok sayıda dijital materyal ile 1 adet yasaklı yayın ele geçirildi. FETÖ/PDY üyesi şahısların işlemlerinin devam ettiği kaydedildi.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 14:23
  1. Ordu
  2. Manisa
  3. Aydın
  4. FETÖ/PDY
  5. Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı Anayasal Düzene Karşı işlenen Suçlar Soruşturma Bürosu
  6. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
  7. ByLock

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