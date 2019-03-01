0553 313 94 23

4 ilde buzlanma ve çığ uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde dört il için buzlanma ve çığ uyarısında bulunuldu.

01 Mart 2019 Cuma 10:38
4 ilde buzlanma ve çığ uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi'nde Van, Muş, Bitlis ve Hakkari için buzlanma ve çığ uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı çok bulutlu olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus görülecek

Hava sıcaklıklarının 2 ila 4 derece azalacağı tahmin edilen bölgede rüzgar, kuzeyli yönlerden orta kuvvette esecek.

Gece gerçekleşen en düşük hava sıcaklığı, sıfırın altında olmak üzere Muş'ta 8, Van'da 6, Bitlis'te 11 ve Hakkari'de 6 derece olarak ölçüldü.

Günün beklenen en yüksek hava sıcaklığının ise Van'da 2 Hakkari'de 3, sıfırın altında olmak üzere Bitlis'te 2 ve Muş'ta 3 derece olması bekleniyor.

Van Gölü'nde hava çok bulutlu, zamanla az bulutlu olacak; rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4, yer yer 5 kuvvetinde esecek.

Bölge genelinde buzlanma ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların ve yetkililerin dikkatli ve tedbirli olması istendi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 10:38
  1. Van
  2. Muş
  3. Hakkari
  4. Bitlis
  5. buzlanma çığ
  6. Meteoroloji
  7. van

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    61 yıl önce Üsküdar faciasında hayatını kaybedenler anıldı
    1. 61 yıl önce Üsküdar faciasında..
    2. Yaşar Güler Alman mevkidaşıyla görüştü
    3. AK Partili Özen: "CHP’deki çekişmeye..
    4. Kepez’in Sosyal Yardımlaşma Merkezi..
    5. Kayserispor-Beşiktaş 46. Randevuda
    6. Uluslararası organizasyonların adresi..
    7. KİHMED’te Mustafa Önsay güven tazeledi
    8. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    9. Para ve kalacak yerleri olmayınca..
    10. Kocasinan Akademi’den Muhteşem Sergi
    11. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    12. Adil Gevrek: “Haberler kasıtlı olarak..
    13. Peru'da şiddetli deprem!
    14. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:..
    15. HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk..
    16. Peru, 7.1 ile sallandı
    17. Somali'deki bombalı saldırı
    18. (Özel) Suriyeliler bir daha dönmemek..
    19. "Terörle mücadelemiz, son terörist..
    20. Minikler için “Dört Mevsim Takvimi..
    21. İstanbul’da enflasyon Şubat’ta arttı
    22. Bedelli askerlikte sürpriz değişiklik!
    23. "Mezun olunamayan tek mektep Anadolu..
    24. Peru'da 7,1 büyüklüğünde deprem..
    25. Yemen halkından Maduro’ya destek..
    26. Somali’de bilanço artıyor: 29 ölü, 80..
    27. Milletvekili Işık’tan zeytin..
    28. Barış Manço ve Cem Karaca, Kartal’da..
    29. Peru’da 7.1 büyüklüğünde deprem..
    30. Turgut Özal Üniversitesi’nde yangın..
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    İşte 28 Şubat postmodern darbesi böyle gerçekleşti!
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    “İslam’dan aldığımız referansla yolumuzu belirleriz”
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    ‘Parti kurun’ diye gaz veren Abdüllatif Şener’den yeni iddia!
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Yapan yandı! 46 bin lira cezası var
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?
    Bir dönemin 'derin devleti' olarak tanınıyordu... Kıraç ‘Fransız bakan’a neden para verdi?

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Tacizde bulunan F-16'lar etkisiz hale getirildi
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!
    Mısır'daki tren kazasında Sisi detayı!