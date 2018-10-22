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İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) şifreli haberleşme ağı "ByLock" kullandıkları belirlenen 35 şüpheliden 20'si gözaltına alındı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 12:09
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu'nca  yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ'nün şifreli mesajlaşma programı "ByLock"u  kullandıkları tespit edilen 35 zanlı hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 22 Ekim'de İstanbul, Ankara,  Konya, Manisa ve Tokat'ta eş zamanlı düzenlediği operasyonlarda 20 şüpheliyi  yakaladı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü, 15 zanlının yakalanması  için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 12:09
  1. Tokat
  2. Manisa
  3. Konya
  4. Ankara
  5. İstanbul
  6. operasyon
  7. FETÖ

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