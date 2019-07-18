4 il için kuvvetli yağış uyarısı Acil Durum Yönetim Merkezi, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş için kuvvetli gök gürültülü sağanak uyarısında bulundu

ANKARA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Acil Durum Yönetim Merkezi, Adana, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş'ta kuvvetli gök gürültülü sağanak beklendiğini bildirdi. Acil Durum Yönetim Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, Adana, Osmaniye ve Hatay çevreleri ile Kahramanmaraş'ın Andırın ilçesinde beklenen gök gürültülü sağanağın akşam saatlerine kadar yerel olarak kuvvetli olacağının tahmin edildiği belirtildi. Açıklamada, meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, yerel dolu yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.



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