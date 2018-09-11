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4 gün önce yakılmıştı! Yeniden açıldı

Irak'ta geçtiğimiz hafta göstericiler tarafından ateşe verilen İran'ın Basra Başkonsolosluğu yeniden açıldı.

11 Eylül 2018 Salı 21:16
4 gün önce yakılmıştı! Yeniden açıldı

İran geçen hafta göstericiler tarafından ateşe verilen Basra Başkonsolosluğu’nu yeniden açıtı.

Bugün yapılan yeni binanın açılış törenine katılan İran Bağdat Büyükelçisi İrec Mescidi, Basra Başkonsolosluğuna yapılan saldırı, iki ülkenin düşmanlarının girişimlerine rağmen ortak ikili ilişkileri etkilemeyeceğini belirterek, “Yeni konsolosluk binasının açılışının nedeni bir gün olsa bile çalışmalarında aksaklık olmamasıdır” şeklinde konuştu. 

Irak’ın güneyindeki Basra kentinde iki aydır devam eden işsizlik, kamu hizmetleri yetersizliği ve yolsuzluğa karşı protesto gösterilerinde 4 gün önce İran Basra Başkonsolosluğu bir grup gösterici tarafından basılarak ateşe verilmişti.

Çoğunluğunu Şiilerin oluşturduğu Irak’ın güneyindeki Basra kentinde Eylül ayındaki protesto gösterilerinde 18 kişi hayatını kaybederken 190 kişi de yaralandı. Aralarında İran Başkonsolosluğu olmak üzere 25’ten fazla siyasi parti ve kamu binası yaklaşık 20 bin gösterici tarafından ateşe verildi. 

Haber Tarihi: 11 Eylül 2018 Salı 21:16
  1. Irak
  2. İran
  3. İran Basra Başkonsolosluğu

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