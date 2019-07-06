4 gün arayla aynı yerde yine saman yüklü kamyon devrildi Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 4 gün önce meydana gelen kazanın aynısı meydana geldi.

Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde 4 gün önce meydana gelen kazanın aynısı meydana geldi. Yokuştan inerken freni patlayan saman yüklü kamyon, tarla kenarına devrildi.

Kaza, gece saatlerinde Malkara - Keşan yolunun ilçe giriş kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, yokuş aşağı seyreden Mehmet Ali Turan (33) yönetimindeki59 ABD 545 plakalı saman yüklü kamyonun, freninin patlaması sonucu kontrolden çıktı. Duyarlı kamyon şoförü, facia yaşanmasın diye kornaya bastı.

Buğday tarlasının kenarına devrilen kamyonun şoförü hafif yaralandı.

Kamyon şoförü kornaya basmış

Kazayla ilgili konuşan Ali Kırmızı isimli genç, "Kafeteryada arkadaşlarla çay içtiğimiz sırada, bir kamyon önümüzden korna çalarak geçti. Kısa süre sonra bir kaç yüz metre ilerideki kavşakta kaza yaptığını duyduk ve hemen olay yerine geldik. Freni patlamış olabilir" dedi.

Öte yandan, 4 gün önce de aynı yerde saman yüklü kamyon devrilmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.