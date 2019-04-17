4. Gıda-Tarım Hayvancılık Fuarı açıldı

Medya Trend Fuarcılık ve Organizasyon tarafından Adıyaman’dabu yıl 4.’sü gerçekleştirilen Gıda-Tarım Hayvancılık Fuarının açılışı yapıldı.

Adıyaman Ticaret ve Sanayi Odası Fuar Merkezi’nde bu yıl 4.’sü düzenlenen Gıda-Tarım ve Hayvancılık Fuarı 17-21 Nisan tarihleri arasında açık olacak.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, ATSO Başkanı Mustafa Uslu, Esnaf ve Sanatkarlar Odalar Birliği Başkanı Ziya Duranay, Ziraat Odası Başkanı Salih Şahan, çeşitli sivil toplum kuruluşu ve kamu kuruluşu temsilcileri açılışa katıldı.

Açılış programında konuşanMedya Trend Fuarcılık ve Organizasyon Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Gül, 120 firmamız katılıyor7. Bunun 60’ı Adıyaman firması olup, diğerleri ulusal tarım ve gıda firmasıdır. Bunların 32’si KOSGEB’den katıldıkları için destek alıyorlar. TOBB’un fuar takviminde Adıyaman ilk 10’un içine girdi.Beş gün sürecek olan fuarımıza halkımızı davet ediyoruz” dedi.

Tarım ve Orman İl Müdür Vekili Nedim Baybatmaz ise konuşmasında, “İlimiz ekonomisine gıda, tarım ve hayvancılığın katkısı çok fazladır. Bu alanlardaki gelişimi güvenli ve hızlı bir şekilde devam ediyor. İlimizi modern tarım tekniklerini kullanan bölgesinde liderliğe oynayan, ülkemizin de hak ettiği sıraları zorlayan bir olmasını amaçlıyoruz. İlimizin arazi varlığının yüzde 82’lik kısmını oluşturuyor. Bunu sadece yüzde 19.9’unu sulayabiliyoruz. Sulama projeleriyle bu oranı ne kadar yukarı çıkarabilirsek ilimizin ekonomisine katkı sağlarız” dedi.

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Uslu ise, konuşmasında fuarların önemine değinerek, “Adıyaman’ın bazı sektörlerinde öncü kent olma yolunda ilerliyoruz. Özellikle birkaç yıl önce nar furyası başlamıştı. Şuanda Türkiye’de en fazla badem ekilen bir iliz. Bademe daha fazla önem vermemiz lazım. İnşallah önümüzdeki yıllarda modern tesisler kurarak, bademi mamül haline getiren tesisler kurarız. Fuarcılığa biz çok önem veriyoruz. Bir ilin kalkınmasını, büyümesini istiyorsak, kendi ürettiklerimizi dünya pazarıyla buluşturmamız lazım. Bunu yapınca işsizliğin ve cari açığın önüne geçmiş oluruz. Bunun önüne geçmenin yolu, ürettiğimizi fuarlar neticesinde yerel, bölgesel ve uluslar arası pazarlara açılmaktır. Fuar alanlarına daha fazla önem vermeliyiz. ” diye konuştu.

Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç ise konuşmasında fuarın hayırlı olması temennisinde bulunarak, “Tarım şehriyiz ama basit olarak söylemek gerekirse, bir tarlayı değerlendiremiyorsak sorumluyuzdur. Ürün çeşitliliği anlamında kentimiz çok zengin bir ildir. Önceden her evde büyük ve küçük baş hayvan bulunurdu ama artık maalesef yok. Anız yakarak bir çok florayı mahvediyoruz. Çok ciddi yaptırımlar olması lazım. Bereketi ve rahmeti yok ediyoruz. El ele vererek basit hesapları arka tarafa bırakarak kentimiz için çalışalım. Memleket kazansın biz kaybedelim” ifadelerini kullandı.

Konuşmalar sonrasında davetliler fuar alanındaki stantları gezdi.