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4 gencin hayatını kaybettiği yangında gözaltına alınan şüpheli suçunu itiraf etti

Beyoğlu’nda 4 gencin yanarak hayatını kaybettiği olaya ilişkin gözaltına alınan şahsın suçunu itiraf ettiği öğrenildi.

04 Mart 2019 Pazartesi 13:49
4 gencin hayatını kaybettiği yangında gözaltına alınan şüpheli suçunu itiraf etti

Beyoğlu’nda 4 gencin yanarak hayatını kaybettiği olaya ilişkin gözaltına alınan şahsın suçunu itiraf ettiği öğrenildi. Amacının öldürmek olmadığını söyleyen zanlının ifadesinde pişman olduğunu söylediği de kaydedildi.


Beyoğlu Asmalımescit Mahallesi’nde bir apartmanda çıkan yangında 4 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı. Çıkan yangında ‘kundaklama’ şüphesi üzerine yürütülen soruşturma kapsamında aynı evde yaşadığı öğrenilen 1 kişinin dün öğle saatlerinde uçakla Hatay’a gittiğini tespit eden ekipler harekete geçmişti. Kimlik bilgileri tespit edilen şüphelinin uçakla Hatay’a gittiğini belirleyen ekipler, durumu Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine iletmişti. Şüpheli Özkan E. (26), uçaktan iner inmez havalimanı polisi tarafından gözaltına alınarak İstanbul’dan gelen Cinayet Büro Amirliği ekiplerine teslim edilmişti.


Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelinin sorgusunda suçunu kabul ettiği ancak amacının öldürmek olmadığını söylediği öğrenildi. Beyoğlu’nda aynı evde yaşadığı Ramazan D. ile problem yaşadığını belirten Özkan E., kendisini sürekli aşağılayarak küfrettiğini, dün sabah saatlerinde işten geldiğinde eşyalarının çöpe atıldığını görmesi üzerine gazete parçalarını tutuşturarak Ramazan D.’nin yattığı yere attığını söylediği ortaya çıktı. Alevlerin kısa süre içerisinde büyümesi üzerine paniğe kapılarak itfaiyeyi de aradığını söyleyen Özkan E.’nin yaşananlardan dolayı ‘pişmanım’ dediği de kaydedildi.


Cinayet Büro Amirliğinde sorgusu süren şahsın adliyeye sevk edileceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 13:49
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