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Korona Virüs 4 Eylül koronavirüs bilançosu açıklandı
Korona Virüs

4 Eylül koronavirüs bilançosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 53 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 6 bin 564 oldu. 1612 kişiye daha koronavirüs tanısı konulmasıyla birlikte toplam hasta sayısı 276 bin 555'e ulaştı.

Yeniakit Publisher
2020-09-04 19:30:00 - 2020-09-04 19:50:25
4 Eylül koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı, 4 Eylül "Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu"nu paylaştı. Son 24 saatlik verilere göre koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 53 artarak 6 bin 564'e yükseldi. 1612 yeni vakanın daha tespit edilmesiyle birlikte toplam hasta sayısı 276 bin 555'e ulaştı.

Tedavisi tamamlanan bin 21 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 249 bin 108 oldu. Son 24 saatte 117 bin 113 kişiye test yapıldı. Ağır hasta sayısı bin 76, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 7,5 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün 200 laboratuvarda 117.113 yeni test yapıldı. Ağır hasta sayımızda artış devam ediyor. İyileşen hasta sayımız halen yeni hasta sayımızdan az. Dönem mücadele ve tedbirde güç birliği dönemidir. Birlik olalım" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

ömer

Akit nereye koşuyor böyle..KORKUNÇ tablo diyerek neyin algisi bu...
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Ali Haydar Haşimi

Ne korkunç artışı 117000 test yapılmış 1612 yeni vaka çıkmış durum normal millete korku pompalamayın tedbirlerle yeneceğiz
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