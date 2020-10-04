4 Ekim koronavirüs bilançosu açıklandı

Sağlık Bakanlığı 4 Ekim "Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu"nu paylaştı. Son 24 saatlik verilere göre koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 57 artarak 8 bin 441'e yükseldi. 1429 yeni vakanın daha tespit edilmesiyle birlikte toplam hasta sayısı 324 bin 443'e ulaştı.

Tedavisi tamamlanan bin 182 hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 285 bin 50 oldu. Son 24 saatte 104 bin 402 test yapıldı. Ağır hasta sayısı bin 475, hastalarda zatürre oranı ise yüzde 6,4 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Bugün yapılan 104.402 test sonucunda 1.429 yeni hasta tespit edildi. Ağır hasta sayımız 1.475. Rehavete kapılmamalı ve tedbiri elden bırakmamalıyız. Birlikte tedbirlere uyarak virüse fırsat vermemeliyiz. Birlik olursak kazanan biz oluruz" ifadelerini kullandı.