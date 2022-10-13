14 Ekim 2022 Cuma namazı saati kaçta? Cuma namazı kaçta bitiyor? İstanbul, Ankara, İzmir il il cuma namazı vakti

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından il il namaz vakti yayımlanıyor. Mübarek cuma günü, namaz için camilerde yerini alacak İslam dünyası, öncesinde illerin namaz saatini Diyanet İşleri Başkanlığı sayfasından arıyor. Cuma namazı nasıl kılınır?

CUMA NAMAZI SAATİ 14 EKİM 2022

İSTANBUL: 12:55ANKARA: 12:40İZMİR: 13:03ADANA: 12:30BURSA: 12:55ESKİŞEHİR: 12:49ANTALYA: 12:48DİYARBAKIR: 12.10KONYA: 12:41MERSİN: 12:33

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Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır. İmam Ebû Yusuf'a ve İmam Muhammed'e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali'den rivayet edildiği nakledilmektedir.

Cuma namazı kılınırken ilk sünnet tıpkı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Sünnetin ardından imam-hatip minbere çıkarak oturur. Müezzin, iç ezanı okur. Ezandan sonra imam-hatip kalkarak iki kısımdan oluşan hutbeyi okur. Hutbede cemaati dinî konularda bilgilendirici ve yönlendirici konuşma yapar. Hutbe okunduktan sonra imam-hatip minberden inerek cemaatin önüne geçer ve cemaate iki rekât Cuma namazı kıldırır. İmam-hatip, Cuma namazının farzına ve cemaate imam olmaya, cemaat de Cuma namazına niyet eder. Tıpkı cemaatle kılınan sabah namazı gibi iki rekât Cumanın farzı kılınır. Cuma namazında imam-hatip, Fatiha ve zamm-ı sûreyi sesli olarak okur. Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, cumanın son sünneti kılınır. Bu sünnet, öğlenin ilk sünneti gibi kılınır. Böylece Cuma namazı tamamlanmış olur.

Cuma namazı kaç geçe bitiyor?

Cuma namazı için herhangi bir süre standardı bulunmamakla birlikte ortalama 45 dakika ile 1 saat arası süreceği düşünülmektedir. Cuma namazının kaç dakika süreceği, namaza giden kişinin Zühr-ü Ahir gibi namazları kılıp kılmamasına da bağlıdır

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