4 düzensiz göçmen yakalandı Niğde’de yasa dışı yollardan yurda giren 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Niğde’de yasa dışı yollardan yurda giren 4 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde-Adana otoyolu Eminlik gişelerinde yapılan asayiş uygulamasında bir otobüsü durdurdu.

Araçta, yasa dışı yollardan yurda giriş yaptıkları tespit edilen Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı.

Ulukışla İlçe Polis Merkezi’ne götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.

Otobüs şoförü B.Ö.Ö, yedek şoför D.Ş. ve muavin H.B, gözaltına alındı.

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