4 düzensiz göçmen yakalandı
Niğde’de yasa dışı yollardan yurda giren 4 düzensiz göçmen yakalandı.19 Haziran 2019 Çarşamba 12:33
Niğde’de yasa dışı yollardan yurda giren 4 düzensiz göçmen yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde-Adana otoyolu Eminlik gişelerinde yapılan asayiş uygulamasında bir otobüsü durdurdu.
Araçta, yasa dışı yollardan yurda giriş yaptıkları tespit edilen Afganistan uyruklu 4 düzensiz göçmen yakalandı.
Ulukışla İlçe Polis Merkezi’ne götürülen düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edildi.
Otobüs şoförü B.Ö.Ö, yedek şoför D.Ş. ve muavin H.B, gözaltına alındı.
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