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4. Düzce Bisiklet Festivali Katılımcıları Düzce Üniversitesi’ne Konuk Oldu

Düzce Bisikletliler Platformu tarafından organize edilen, Düzce Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Düzce Üniversitesi tarafından desteklenen 4.

23 Nisan 2019 Salı 01:31
4. Düzce Bisiklet Festivali Katılımcıları Düzce Üniversitesi’ne Konuk Oldu

Düzce Bisikletliler Platformu tarafından organize edilen, Düzce Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Düzce Üniversitesi tarafından desteklenen 4. Düzce Bisiklet Festivali’nin ilk gününde katılımcılar, Düzce Üniversitesi’nde misafir oldu ve Düzce Üniversitesi etabını yerleşke içerisindeki kısa tur ile tamamladı.


Festival için Beyköy’de oluşturulan kamp alanında buluşan bisikletliler, ilk gün Beyköy-Konuralp etabı için pedal çevirdiler. Konuralp turu içerisinde yer alan üniversite etabı için Düzce Üniversitesi Yerleşkesine ulaşan bisiklet tutkunları, Öğr. Gör. İlyas Temel Şafak tarafından karşılandı. Düzce Üniversitesi etabı kapsamında önceden belirlenen güzergahı tamamlayan bisikletliler, Cumhuriyet Konferans Salonu önündeki etkinlik alanında mola verdi. Yemek ikramı sonrasında konuk bisikletliler, Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü öğrencileri Berkay Yıldız, Yılmaz Ördek ve Göksel Ilman’dan oluşan orkestranın müzik dinletisiyle eğlendi.


Programda, Düzce Bisikletliler Platformu Başkanı Nizamettin Ulaş,katılımcılara ve Düzce Üniversitesi’ne keyifli ve başarılı bir organizasyon için teşekkür etti. Eğlenceli dakikaların yaşandığı etkinlik, toplu fotoğraf çekimi ve sonrasında bisikletlilerin kamp yerine doğru hareket etmesi ile son buldu.

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Haber Tarihi: 23 Nisan 2019 Salı 01:31
  1. fotoğraf
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