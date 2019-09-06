4. Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası başladı





İSTANBUL (AA) - Türkiye'de kadınlara yönelik ilk ulusal yelken organizasyonu olma özelliğini taşıyan 4. Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası, İstanbul'da start aldı.

Türkiye Yelken Federasyonu ve İstanbul Yelken Kulübünün iş birliği ile Caddebostan-Adalar parkurunda gerçekleştirilen organizasyon, 8 Eylül Pazar günü sona erecek.

Kadın yelken takımları ve bireysel kadın yelkencilerden oluşan 15 ekibin katılacağı kupanın ilk gününde Skippers Meeting ve coğrafi yarışları yapıldı. Kupada, yarın ve 8 Eylül Pazar günü ise şamandıra yarışları düzenlenecek.

Organizasyon, pazar günü düzenlenecek ödül töreni ile sona erecek.





- Paksoy: "Sloganımız, iyiliğe yelken açmak"





Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası Komite Üyesi Arzu Çekirge Paksoy, organizasyona gelecekte uluslararası boyut kazandırmak istediklerini söyledi.

Dört yıldır Anne Çocuk Eğitim Vakfını (AÇEV) desteklediklerini aktaran Paksoy, "Organizasyonu planlarken, bir sosyal sorumluluk boyutunun da olması gerektiğini düşündük ve o şekilde geliştirdik. Kupamızın sloganı, 'İyiliğe yelken açmak'. Kupaya katılan kadınlar bir yandan yarışıyor, bir yandan da kadın ve aileyle ilgili sivil toplum kuruluşlarına katkı sağlamış oluyorlar. Hedefimiz, gelecekte daha farklı sivil toplum kuruluşlarını da desteklemek." diye konuştu.

Kupayı gelecekte farklı bölgelerde düzenlemeyi planladıklarını belirten Arzu Çekirge Paksoy, şu değerlendirmede bulundu:

"Önümüzdeki yıllarda hedefimiz, organizasyona uluslararası bir boyut da kazandırmak. Bu amaçla çalışmalara başladık. Umuyorum ki 2020 yılında yakın coğrafyadaki ülkelerden kadınlar da kupada yarışırlar. Kupayı, önce kurumlardaki yelken takımlarının katılacağı şekilde organize etmiştik. Sonrasında bireysel yelken takımlarından da büyük ilgi oldu. Talep üzerine onlar için de bir kategori açtık. Önümüzdeki yıllarda bu kategorileri çeşitlendirmek istiyoruz."





- Organizasyona dair





Deniz Kızı Ulusal Kadın Yelken Kupası ile kadınların yelken sporuna ilgisinin arttırılması, Türkiye'deki kadın yelkenciliğinin desteklenmesi, yeni sporcular yetişmesine fırsat sağlanması ve sivil toplum kuruluşlarına katkı sağlanması hedefleniyor.

Organizasyona katılım gelirlerinin bir bölümü ile 4 yıldır AÇEV destekleniyor.

Kupaya dört yılda 25'ten fazla kurumdan 350'yi aşkın kadın yelkenci katıldı. Bu sayının yüzde 70'ini ise yelkenle ilk kez tanışan kadınlar oluşturdu.

Yarışlara bu yıl Borusan Holding, Eker, Edenred, Ford Otosan, GSK, Mercedes-Benz Türk, Sahibinden.com, Dunapack Packaging, TWRE, Permolit Team Ladies First, MSI Sailing Team AG, İstanbul Yelken Kulübü, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Pupa Doğuş Üniversitesi ve AÇEV katılacak.



