4 kez Türkiye'ye kaçmaya çalışmış! Sonunda başardı ama...

Uruguay basını, ülkedeki en sorunlu 'Guantanamo' mahkûmu olarak gösterilen Diyab'ın Uruguay pasaportunu kullanamadığını, bunun nedeninin ise daha önce Türkiye'ye gidiş başvurularının reddedilmesi olduğunu yazdı.

ABD'nin 11 Eylül saldırılarının ardından Küba'nın Guantanamo Körfezi'nde kurduğu hapishanede 12 yıl geçiren ve daha sonra Guantanamo'yu kapatma çabaları nedeniyle Uruguay'a gönderilen Suriyeli Cihat Diyab daha önce 4 kez Türkiye'ye kaçmaya çalışmıştı.

ÖNCE BREZİLYA'YA GİTTİ

47 yaşındaki adamın Uruguay'da önce Brezilya'nın Sao Paulo kentine gittiği, buradan da sahte Fas pasaportu ile Türkiye'ye uçtuğu ortaya çıktı. Sao Paola'dan Türkiye'ye uçmayı başaran Diyab, daha önce 4 kez Türkiye'ye kaçarak ailesiyle görüşmeye çalışmıştı. 3 oğlu ve torunlarının Türkiye'de yaşadığı belirtilen Diyab'a 12 sene kaldığı Guantanamo'da herhangi bir suçlama yöneltilmemiş, Diyab hiçbir davaya çıkarılmamıştı.

URUGUAY 'DAHA FAZLA KABUL ETMEYECEĞİNİ' AÇIKLAMIŞTI

Uruguay, ABD eski başkanı Barack Obama'nın görev süresi dolmadan Guantanamo'daki hapishaneyi kapatmak istemesi nedeniyle 2014 yılında 6 mahkûma siyasi sığınma vermeyi kabul etmişti. Uruguay, hâlihazırda ülkeye kabul edilen mahkûmların ülkeye entegrasyonlarında zorluklar yaşandığını öne sürerek, daha fazla mahkûmun kabul edilmeyeceğini duyurmuştu.

HAKKINDA DAVA BULUNUYOR

Uruguay basınının, 6 mahkûm arasındaki en sorunlu kişi olarak resmettiği Cihat Diyab'ın Uruguay'da bir dava süreci bulunuyor. İki sene önce tanıştığı ve kısa süre içinde sıkı dostluk kurduğu Filistinli Ömer Hader Attalla ile ortak bir iş kumaya karar veren Diyab, Attalla'dan aldığı 35 bin doları geri ödememekle suçlanıyor. Ocak 2018'de başlayan dava henüz sonuçlanmadı ancak Diyab'ın Uruguay'dan hakkındaki söz konusu dava nedeniyle kaçmış olmak ihtimali oldukça zayıf...

1990'larda Esad rejimine karşı eylemleri nedeniyle hakkında idam cezası bulunduğu ifade edilen Diyab, 2000'de Afganistan'a kaçmıştı.

(Hürriyet)