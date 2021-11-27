4. dalga aşısızların pandemisi olur!

GÖKSEL ÇAĞLAV ANKARA

Sağlık Bakanlığı’na göre aşılamanın çok yavaş olduğu illerimizde vaka sayıları daha hızlı artarken, uzmanlar, salgında dördüncü dalga geldiği takdirde, bunun “aşısızların pandemisi” olacağını dile getiriyor. Uzmanlar aşılama oranlarının yükselmesi için yaptırımlar getirilebileceğini belirtilirken, bazı ülkelerde başlayan yaptırımların incelenmeye başlandığını aktarıyorlar. Konuya ilişkin Akit’e özel değerlendirmelerde bulunan Bahçeşehir Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şevket Özkaya yeni mutasyonların dünyayı etkisi altına alacağını belirterek, “Aşı karşıtlarının çok fazla olması ve aşılama oranının düşük olması vaka sayılarında artışa ve pandeminin kontrol altına alınmasına engel oluyor. Daha bulaşıcı bu yeni varyantın ölümcül etkilerini önlemek için ülkeler yasaklara geri dönüyor. Şuan ülkemizde aşılama oranının yüksek olması nedeni ile bu yasaklar bizim ülkemiz için gündemde olmayacak. Ülkemizde özellikle maske, mesafe ve kişisel hijyen tedbirleri, vaka artışlarının belli bir seviyenin üstüne çıkmasını ve pik yapmasını önlüyor. Ancak maskeye ve mesafeye güvenip aşı olmayan bir grup var ve bu hastalığın ölümcül etkilerinden ve gelecek yasaklardan aşı ile korunabiliriz” dedi.