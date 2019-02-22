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4 bin erin yemin ettiği törene 31 bin katılım

Manisa 1.

22 Şubat 2019 Cuma 14:04
4 bin erin yemin ettiği törene 31 bin katılım

Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlasında acemi eğitimlerini tamamlayan 4 bin 789 komando er yemin ederken, törene 31 bin 713 kişinin katıldı.


Manisa 1. Komando Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlasında 1999/1 tertip acemi komando erlerin yemin töreni gerçekleştirildi. 31 bin 713 kişinin katıldığı törende ailelere Türk bayrağı, şapka hediye edilirken, sıcak çorba, meyve suyu, kuru üzüm, mesir lokumu, çay ikram edildi.


Eğitimlerini başarıyla tamamlayan 7 asker ile daha önce aynı kışlada vatani hizmetini yapan 24 baba ve dedeye belgeleri Vali Deniz ile Manisa 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanı Kıdemli Albay Güven Dere tarafından verildi. Daha sonra konuşmasını yapan Albay Dere, komando askerilerin yeminlerinin ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, vatana ve millete hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.


Konuşmanın ardından yemin eden komandolar “Harmandalı” türküsü eşliğinde zeybek oynadı. Komandolar tüfekli gösterilerinde ise nefesleri kesti. Sergilenen komando dövüş gösterimi sonunda ise insandan kule oluşturan ve zirvede Türk bayrağı açan komandolar uzun süre alkışlandı. Gösterilerin sonrasında 4 bin 789 komando marşlar eşliğinde tören geçişi yaptı. Tören sonrası farklı illerden gelen aileler çocuklarıyla buluşarak, özlem giderdi. Bazı asker ve aileleri sevinç gözyaşı döktü.


Törene, Manisa Valisi Ahmet Deniz, 1. Piyade Eğitim Tugay Komutanı Albay Güven Dere, protokol üyeleri ve çok sayıda asker ailesi katıldı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 14:04
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