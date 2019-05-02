0553 313 94 23

4. BigaÇocuk Olimpiyatları başladı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde,Biga Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Biga Belediyesi tarafından düzenlenen 4.

02 Mayıs 2019 Perşembe 14:05
4. BigaÇocuk Olimpiyatları başladı

Çanakkale’nin Biga ilçesinde,Biga Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Biga Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Biga Çocuk Olimpiyatları başladı.


Atatürk Kültür Merkezinde düzenlenen ve iki gün sürecek etkinliğe Kaymakam Mustafa Can, Biga Belediye Başkanı Bülent Erdoğan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Bilen, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Okul Sporları Koordinatörü Kemal Yasin Yılmaz, Beden Eğitimi Öğretmenleri, öğrenciler ve veliler katıldı. Törende konuşan Kaymakam Mustafa Can, dördüncüsü düzenlenen etkinlikte 500 yakın öğrencinin yer aldığını söyledi. Can, "Biga ilçemiz, özellikle çocuklarımızla gençlerimizle çok büyük dinamikliğe ve hareketliliğe sahip. Çocuklarımız, gerek sporda gerek kültürde ve sanatta girmiş oldukları her yarışmadan birincilikle en üst sıralarda ulusal uluslararası yarışmalarda boy gösteriyorlar. Bize burada düşen görev çocuklarımıza en iyi bir şekilde bu ortamları hazırlamak, yeteneklerini keşfedecek kendilerini tanıyacak ve bu ortamları oluşturmaktır. Bizim için bu yarışmaya katılan burada boy gösteren o cesaret gösteren çocuklarımızın burada olması bizim için bir başarıdır. Büyük bir özveridir. Bu vesileyle yarışmaya katılan bütün çocuklarımızı tebrik ediyorum" dedi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 02 Mayıs 2019 Perşembe 14:05
  1. kültür
  2. doğa
  3. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Türkiye’nin ilk kitap okuma yönetim platformu geliştirildi
    1. Türkiye’nin ilk kitap okuma yönetim..
    2. Piyanist Uğurlu OMÜ'de konser verdi
    3. IDEF'19'da iş birliği anlaşmaları
    4. Beşiktaş, derbi hazırlıklarını sürdürdü
    5. Sadece 30 günde bunları yaptılar!..
    6. Mehmet Metiner'den yeni parti..
    7. Almanya’da en çok tercih edilen isim..
    8. TOBB 75. Genel Kurulu
    9. Posof’ta ‘Görsel Sanatlar’ sergisi..
    10. Mersinli öğrenciler, 3 milyon pulla..
    11. Biga’da KHGB toplantısı yapıldı
    12. ASPİLSAN ve Sabancı Üniversitesi..
    13. 2019 yılının ilk dört ayında..
    14. Gaziantep’te bilim fuarları şenlik..
    15. Sırbistan, Romanya ve Bosna Hersek..
    16. Bağcılar’da Ramazan ayı dolu dolu..
    17. Spot piyasada elektrik fiyatları
    18. Spor Şenlikleri’nin en özel..
    19. Başkan Fadıloğlu’ndan öğrencilere..
    20. MHP İl Başkanı Karataş’tan İspir..
    İYİ Parti'de kılıçlar çekildi! Akşener'in TV'sinden Koray Aydın'a yasak geldi
    İYİ Parti'de kılıçlar çekildi! Akşener'in TV'sinden Koray Aydın'a yasak geldi
    Yeni parti kuruldu! İsmi olay oldu
    Yeni parti kuruldu! İsmi olay oldu
    İlk Akit duyurmuştu! AK Partili Belediye Başkanı istifa etti
    İlk Akit duyurmuştu! AK Partili Belediye Başkanı istifa etti
    Hukukçu İlhan Demir, CHP'li İmamoğlu'na sordu: İBB'den kopyalanmak istenen 'server'lar nereye gidecekti?
    Hukukçu İlhan Demir, CHP'li İmamoğlu'na sordu: İBB'den kopyalanmak istenen 'server'lar nereye gidecekti?
    Karamollaoğlu’ndan Çamlıca Camii için yeni yorum
    Karamollaoğlu’ndan Çamlıca Camii için yeni yorum

    Günün Karikatürü

    01 Mayıs 2019
    Dehşet anları kamerada! Teröristler yoldan geçen karı kocayı böyle infaz etti
    Dehşet anları kamerada! Teröristler yoldan geçen karı kocayı böyle infaz etti
    Altaylı'dan 'Kerimcan' güzellemesi.... Türkiye’nin dönüşümünün aynasıymış!
    Altaylı'dan 'Kerimcan' güzellemesi.... Türkiye’nin dönüşümünün aynasıymış!