4 Bakan'dan toplantı sonrası önemli açıklamalar

DIŞİŞLERİ BAKANI ÇAVUŞOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI:

* Gümrük birliği görüşmelerinin yeniden başlaması çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Vize serbestisinde 7 kriter vardı altıya düştü. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz.

* ABD’den beklentilerimiz var. Bu çalışmalarımızın karşılığını almak istiyoruz. Önümüze siyasi engeller çıkarılmasını istemiyoruz.

* Evrensel norm ve standartları biz temel almaya devam edeceğiz. AB’ye üye olalım olmayalım reform, AK parti iktidarlarının önceliği olmuştur.

* Yeni hükümet sisteminde de reformla Türkiye’nin önceliği olmaya devam edecektir.

ADALET BAKANI GÜL'ÜN AÇIKLAMALARI:

* 23-24. fasıllarında yargı, adalet, özgürlük temelli başlıkları masaya yatırdık.

* Daha güçlü hukuk sistemi, daha güçlü demokrasi ve hükümet demektir. Önümüzdeki föne, yargıya güvenin hızlanacağı ve yargıya güvenin artacağı bir dönem olacak.

* Yargı reformu strateji belgesini güncellemeye karar verdik. AB insan hakları ihlallerini önleme sözleşmesi güncelleyeceğiz. Bu süreçte AB ile olan diyaloğumuzu artırmayı hedefliyoruz.

HAZİNE VE MALİYE BAKANI ALBAYRAK'IN AÇIKLAMALARI:

Toplantı boyunca vize serbestisi olsun gümrük birliği güncellemesi olsun bu çok önemli, çok önemli detayların konuşulduğu verimli bir toplantı oldu.

Bildiğiniz gibi ABD tarafından Türkiye ekonomisine karşı bir süreç başlatıldı.

Birçok kesimin malum olduğu üzere tamamen siyasi saiklerle yapılan bu saldırılar sonrası Almanya ve Fransa başta olmak üzere birçok ülkeden gayet olumlu açıklamalar sonrası bir süreç gelişmeye başladı.

Bankalarımız ve reel sektörle birlikte adımlar atmaya başladık.

Bugün açıklanan ihracat ve ithalat rakamları kısa ve orta vadeli hedeflerimiz açısından oldukça olumlu bir gösterge ortaya koydu.

Geçtiğimiz yılın dış ticaret açığına kıyasla yüze 33 civarında gerileme görüyoruz bu çok önemli.

Cari açığı azaltmak temel hedeflerimizden biri.

Yaklaşık 5,5 milyon mükellefimizden 60 milyar TL’den yüksek bir rakam yapılandırıldı. Çok güzel ve başarılı bir süreç olduğunu ortaya koyuyor.

Ekonomik dengelenme hedefimiz çerçevesinde temel hedefimiz olan enflasyonla mücadele konusunda çok daha fazla sorumluluk alıp hükümet olarak güçlü mali politikalarla gerek MB gerek tüm paydaşlarımızla birlikte 2019 yılı enflasyonla mücadelede çok güçlü bir yıl olacak.

2019 yılı Türkiye ekonomisi açısından çok daha güçlü bir yıl olacak.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU'NUN AÇIKLAMALARI:

Bu toplantı ülkemizin reform iradesini teyit etmektedir.

İçerideki toplantıda da özellikle çok olumlu bir hava oluşmuştur. Bundan da etkilendiğimizi ifade etmek isterim.

Türkiye AB hedeflerini yerine getirmeye çalışırken diğer tarafta terörle mücadele etmektedir.

Türkiye sınır güvenliği konusunda önemli adımlar atmıştır.

Bütün bunlarla birlikte hem uyuşturucu hem de organize suçlarla mücadelesine devam etmiştir.

Türkiye bu mücadelesini sürdürmese inanıyoruz ki Avrupa ciddi bir tehdit altında kalacaktır.

Biz de diğer bakanlıklarımız gibi reform iradesine sımsıkı sarılan bir anlayışı kendi çerçevemiz içinde devam ettireceğiz.

SORU – CEVAP BÖLÜMÜ

-ALMANYA VE FRANSA TEMASLARINDA TÜRKİYE’YE BAKIŞ NASILDI BEKLENTİLERİ NEYDİ? LONDRA’YA DA ZİYARETİNİZ OLACAK MI?

BAKAN ALBAYRAK:

Son birkaç aydır ABD merkezli bir türbülans dönemi yaşıyoruz. Ekonomi merkezli ciddi tehdit edildiği bir süreç yaşıyoruz.

Yeni bir süreci farklı bir şekilde yürütme söz konusu.

ABD’nin son dönemdeki bu çıkışları Türkiye için olduğu kadar başka ülkeler için de problemleri beraberinde getiriyor.

İngiliz muhataplarımızla görüşmelerimiz olacak.

Türkiye ve AB artık iç içe geçmiş iki taraf. Ortak refleksler vermesi gerek iki taraf.

Önemli görüşmeler ortaya koyuyoruz. Önümüzdeki ziyaretlerle bu ilişkilerin çok daha farklı noktaya taşınacağına inanıyorum.

İki tarafta da irade olmalıdır. Gördüğüm şudur: İki taraf için de ortak aksiyon noktasında çok olumlu bir süreç yaşıyoruz.

AYRINTILAR GELİYOR...