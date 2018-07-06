4 aylık bebeğe ne yedirilmelidir?

Bebeğinizin gelişim döneminde oldukça hızlı değişimler yaşanır. Bunlardan biri de bebeğin beslenme şeklidir. Eğer yeterli sütünüz varsa bebeğin ilk 6 ay sadece anne sütü alması hem bedensel hem duygusal gelişimi için şarttır.

Anne sütü alan bebek, sık sık annesinin teniyle temas halinde olduğundan kişisel gelişim yolunda oldukça önemli gelişmeler kaydeder. Bunun yanında anne sütünün dışında başka hiçbir besin maddesinin yapamadığı kadar korunmuş olur. Çünkü anne sütü bebek için doğal bir kalkandır ve emmeyen bebekler bu kalkandan maalesef mahrum kalır.

4. AYINDA BEBEKLER NE YERLER?

Çeşitli durumlardan dolayı anne sütünün dışında ek gıda alan bebekler 4. aydan itibaren ilk olarak yoğurt yemeye başlamalıdır. Hafif bir gıda olması, alerji riski taşımaması gibi artıları nedeniyle henüz katı gıdayla yeni tanışan bebeğiniz için uygundur.

Bebeğinize verdiğiniz yoğurdun evde mayalanmış olmasına, bunun yanında günlük olmasına özen gösterin. Eğer hergün mayalama şansınız olmuyorsa en azından günaşırı mayalamalısınız. Bu süreyi geçen yoğurtları bebeğinize vermemelisiniz.

Yoğurda ek olarak meyve suları da bebekler için uygun birer ek gıda olabilir. Meyvelerin sularını verebileceğiniz gibi püre haline getirerek meyvelerin kendilerini de verebilirsiniz. Bu işlem için cam rende dışında bir rende kullanmayın ya da çatalla ezerek kıvamına getirin.

Ancak her meyve bu ay grubundaki bebeklere önerilmez. Muz, elma, armut gibi meyveler verebilirsiniz.

4 aylık olmuş bir bebek patatesi severek yiyecektir. Bebeğinize patatesi vermenin en doğru yolu haşlayarak püre haline getirmektir.

Bu aydaki bebeklere kesinlikle inek sütü ve süt ürünleri verilmemelidir. Bunun yanında kahvaltı için de henüz çok erkendir.

Bebeğiniz için en uygun beslenme (eğer şartlar uygunsa) dolu dolu anne sütü, buna ek olarak tadımlık ya da küçük öğünler halinde ek gıda şeklinde olmalıdır.

Nasılkolay.com'dan alınmıştır.