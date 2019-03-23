4 aydır kapalı olan Ardahan-Ardanuç yolu için çalışmalar başladı Kar nedeniyle yaklaşık 4 aydır kapalı olan Ardahan-Ardanuç yolunu ulaşıma açmak için çalışmalar başladı.

Kar nedeniyle yaklaşık 4 aydır kapalı olan Ardahan-Ardanuç yolunu ulaşıma açmak için çalışmalar başladı.

Türkiye’nin güneyinde vatandaşlar denize girmenin keyfini sürerken, doğuda ise karla mücadele devam ediyor. Yaklaşık 4 aydır kapalı olan Ardahan-Ardanuç karayolunu açmak için çalışmalar aralıksız devam ediyor. 2 bin 580 rakımlı Bülbülhan Yaylası mevkinde yer yer 5 metreyi bulan kar kalınlığı nedeniyle büyük sıkıntı yaşayan Karayolları ekipleri, çalışmalarını zor şartlara rağmen devam ettiriyor. Greyder, rotatif ve kepçeden oluşan 4 ekip, yolu ulaşıma açmak için Bülbülan Yaylası mevkiinde karla mücadele çalışmalarına başladı.

Ekipler yaklaşık 9 kilometrelik yolun en kısa zamanda ulaşıma açılacağını söyledi.

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