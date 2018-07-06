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4 askerin şehit olduğu bot kazası davasında karar çıktı

Sarayburnu açıklarında sahil güvenlik botuna çarparak 4 askerin şehit olması 3 askerin de yaralanmasına neden olan kuru yük gemisinin kaptanı Hamadi, "Taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olmak" suçlarından 6 sene 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. İki sanık hakkında da beraat kararı verildi.

06 Temmuz 2018 Cuma 11:43
4 askerin şehit olduğu bot kazası davasında karar çıktı

Sarayburnu açıklarında 17 Ağustos 2016 tarihinde meydana gelen ve 4 askerin şehit olmasına, 3 askerin de yaralanmasına neden olan alaya ilişkin açılan davanın karar duruşması İstanbul Anadolu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.  Duruşmaya, tutuklu sanık Abdullah Hamadi ile tutuksuz sanıklar Allam Fattouh, Mohamad Fttahe ile tarafların avukatları katıldı.  Müştekilerin avukatları, sahil güvenlik botunu asli kusurlu bulan bilirkişi raporunun hatalı olduğunu savunarak, sanıkların asli kusurlu olarak bilinçli taksirle ölüme neden olmak suçundan cezalandırılmalarını istediler.  Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunması sorulan tutuklu sanık Abdullah Hamadi, adil bir karar istediğini söyledi.  Diğer iki sanık da kaza ile ilgileri olmadığını savunarak beraatlerini istediler.  Son sözü sorulan tutuklu sanık Abdullah Hamadi, "Tahliyemi talep ediyorum" dedi. 

6 YIL 8 AY CEZA ALDI

Kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanık Abdullah Hamadi'yi, "Taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanması" suçundan 8 yıl hapis cezası ile cezalandırdı. Mahkeme, bu cezayı iyi halden 6 yıl 8 aya düşürdü.  Mahkeme, tutuksuz yargılanan Allam Fettouh ve Mohamad Fttahe'nin beraatlerine hükmetti. 

İDDİANAMEDEN

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 17 Ağustos 2016 tarihinde Sarayburnu açıklarında Rusya Federasyonu'na ait mayın tarama gemisine refakat eden sahil güvenlik botuna, oradan geçen kuru yük gemisinin çarptığı belirtiliyor. Olayda Kıdemli Üsteğmen Ali Rıza Yücel (30), Astsubay Yavuz Gökhan Şahin (31), Uzman Çavuş Bülent Demirkaya (30) ve er Sinan Göktaş'ın şehit olduğu belirtilen iddianamede, geminin kaptanı Abdullah Hamadi, zabit görevlisi Allam Fattouh ve güverteci Mohamad Fttahe için 22.5 yıla kadar hapis cezası isteniyordu. 

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 11:43
  1. İstanbul
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