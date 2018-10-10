'3’üncü Dünya Savaşı çoktan başladı'

Dicle Üniversitesi (DÜ) İktisat ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanlığınca düzenlenen “2. Uluslararası Ekonomik, Siyaset Yönetimi Sempozyumu” başladı.

DÜ Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen sempozyumun açılışına, AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Diyarbakır Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri Mehdi Eker ve Ebubekir Bal, Büyükşehir Belediyesi Başkanı Cumali Atilla, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, DÜ Rektörü Prof. Dr. Talip Gül, akademisyenler, bazı sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

'3'ÜNCÜ DÜNYA SAVAŞI ÇOKTAN BAŞLADI'

Sempozyumda, açılış konuşmalarının ardından “Büyüsü bozulan yeni dünyada yeni düzen” konulu konferans veren AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, sempozyum talebi geldiği zaman üniversitelere koşarak ve sevinçle geldiğini belirtti.

Konferansında, ekonomi savaşlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Kurtulmuş, 3’üncü dünya savaşının çoktan başladığını ve önce ekonomik olarak sonra da siyasi olarak gelişeceğini vurguladı. Kurtulmuş, “24 Haziran sonrası başlatılmış olan kur saldırıları üzerinden Türkiye’ye yapılan bu ekonomik operasyonların arkasındaki temel nedenlerden birisi, Türkiye üzerinden gelişmekte olan ülkelere safını belli etmeleri için yapılan bir tehdittir. Bu dönem ekonomik kutuplaşmaya ve daha sonra siyasi kutuplaşmanın başlayacağı ve güç savaşları üzerinden dünyada gerilim, çatışmaların artacağı dönem gibi görünüyor” dedi.