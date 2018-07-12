Şırnak'ta 3'ü Fransız 16 PKK'lı terörist yakalandı!

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, terör örgütü PKK/KCK'ya kuryelik ve iş birlikçilik yapanların yakalanması amacıyla Kovankaya köyünde operasyon düzenlendi. Operasyonda, biri kadın 3 Fransız uyruklunun da aralarında bulunduğu 16 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 14'ünün erkek, 2'sinin kadın olduğu öğrenilirken, zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.