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3'ncü Havalimanı'na gidecek metro durakları belli oldu!

Faaliyete geçmesine az bir zaman kala Üçüncü Havalimanı'na ulaşmayı kolaylaştıracak metro hattındaki duraklar belirlendi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 16:06
3'ncü Havalimanı'na gidecek metro durakları belli oldu!

29 Ekim'deki açılış için çalışmaları devam eden Üçüncü Havalimanı'na ulaşım metroyla sağlanabilecek.

EK YÖNDE 70 BİN YOLCU TAŞIYACAK

Bu havalimanına ulaşım Gayrettepe'den sağlanacak. 37,10 kilometre uzunluğa sahip olacak Gayrettepe- Üçüncü Havalimanı'ndaki istasyonlar da netlik kazandı.

Hat; Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerini birbirine bağlayacak. Gayrettepe - Kemerburgaz - Yeni Havalimanı Metro Hattı saatte tek yönde 70 bin yolcu taşıyacak.

HATLAR BELLİ OLDU

Bu hatta yer alacak duraklar; Gayrettepe - Kağıthane - Hasdal - Kemerburgaz - Göktürk - İhsaniye - Yeni Havalimanı 1 - Yeni Havalimanı 2 - Yeni Havalimanı 3 şeklinde olacak.

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 16:06
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