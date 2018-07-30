3'ncü Havalimanı'na gidecek metro durakları belli oldu!
Faaliyete geçmesine az bir zaman kala Üçüncü Havalimanı'na ulaşmayı kolaylaştıracak metro hattındaki duraklar belirlendi.30 Temmuz 2018 Pazartesi 16:06
29 Ekim'deki açılış için çalışmaları devam eden Üçüncü Havalimanı'na ulaşım metroyla sağlanabilecek.
EK YÖNDE 70 BİN YOLCU TAŞIYACAK
Bu havalimanına ulaşım Gayrettepe'den sağlanacak. 37,10 kilometre uzunluğa sahip olacak Gayrettepe- Üçüncü Havalimanı'ndaki istasyonlar da netlik kazandı.
Hat; Beşiktaş, Şişli, Kağıthane, Eyüpsultan ve Arnavutköy ilçelerini birbirine bağlayacak. Gayrettepe - Kemerburgaz - Yeni Havalimanı Metro Hattı saatte tek yönde 70 bin yolcu taşıyacak.
HATLAR BELLİ OLDU
Bu hatta yer alacak duraklar; Gayrettepe - Kağıthane - Hasdal - Kemerburgaz - Göktürk - İhsaniye - Yeni Havalimanı 1 - Yeni Havalimanı 2 - Yeni Havalimanı 3 şeklinde olacak.
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