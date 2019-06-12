39Burda’dan lezzetli karne sürprizi

Lüleburgaz’da açıldığı günden beri gerçekleştirdiği etkinliklerle adından söz ettiren ve Trakyalıların gözdesi durumunda olan 39Burda AVM, öğrencilere lezzetli bir sürpriz sunuyor.

Trakya’nın en büyük alışveriş merkezi olan ve kısa süre içerisinde Trakya ve İstanbul’u Lüleburgaz’a çeken 39Burda AVM, 14 Haziran 2019 cuma günü okulların kapanmasıyla birlikte öğrencilere lezzetli bir sürpriz yapmaya hazırlanıyor.

39Burda AVM, 14 Haziran cuma günü karnesiyle birlikte AVM’yi ziyaret eden öğrencilere Öküz Burger’den hamburger menü hediye edecek. Karnesiyle alıveriş merkezine gelen öğrenciler danışmadan kaydını yaptırarak tatile lezzetli bir başlangıç yapacak.